Poco X3 Pro se blíží. Naznačuje to dopis všem fanouškům

Indickou značku Poco spadající pod Xiaomi mnozí z vás jistě znají. Do širšího povědomí se zapsala v roce 2018 telefonem Pocophone F1, který za nebývale příznivou cenu nabídl špičkový hardware, tehdy v podobě Snapdragonu 845. Od té doby jsme dočkali několika dalších modelů, které sice byly zajímavé, nicméně masivní úspěch zopakovat nedokázaly.

Poco nyní na Twitteru zveřejnilo otevřený dopis všem fanouškům, kde například vysvětluje, proč se daný úspěch nepodařilo již zopakovat. Hlavními důvody je zvýšení daní a také nákladů souvisejících s výrobou. Kvůli tomu není možné přinést zařízení s nízkou cenou a nejvýkonnějším procesorem Qualcomm Snapdragon.

