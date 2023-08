Pixel 8 možná konečně porazí Samsung v něčem, v čem měl být vždycky lepší

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Telefony Pixel od Googlu jsou oslavovány především za skvělou fotovýbavu, výkonný čipset Tensor i víceméně čistý systém s rozumnou softwarovou podporou, to vše navíc za nijak přemrštěnou cenu. Zároveň je však pravdou, že délku softwarové podpory rozhodně není možné označit za dokonalou, alespoň ne ve světle toho, co předvádí Samsung a Apple.

Podle 9to5google.com bychom se však mohli dočkat obratu k lepšímu, přičemž by mohl sehrát vcelku důležitou roli právě i zmíněný čipset Google Tensor. V současnosti Google slibuje u nových Pixelů pětiletou podporu, která se skládá z garance tří aktualizací operačního systému a celkem pěti let bezpečnostních záplat, zatímco Samsung běžně slibuje i u cenově dostupných modelů 4 aktualizace systému a 5 let bezpečnostních záplat. Nová generace Pixelů 8 by však údajně měla překonat Samsung a možná i „dorovnat“ Apple, jehož iPhone 6s z roku 2015 se stále těší bezpečnostním záplatám.