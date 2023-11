Testujeme Google Pixel 7a. Dává ve střední třídě smysl?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Za zapůjčení Google Pixel 7a děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

Do redakce se nám aktuálně dostal i letošní Pixel 7a spadající do poctivé střední třídy, který se snaží vymoženosti Pixelů dostat i do cenově dostupnějších pater. V zásadě byste si jej na první pohled možná mohli splést i s Pixelem 7, avšak některé odlišnosti tu přeci jen jsou.

V prvé řadě je Pixel 7a ještě o něco menší a nebojím se říci, že rozhodně není přerostlý. Naopak, dnešní optikou jde o příjemně rozměrný telefon, který snadno dostanete i do kapsy. Za vyzdvihnutí stojí opravdu velmi precizní zpracování, které jde na vrub hliníkovému rámu. Zda byste možná hádali sklo, a to i při osobní zkušenosti, nicméně jde o plast. Prozatím však dobře odolávající případným škrábancům. Líbí se mi i bytelná boční tlačítka, která sice působí trošku tužším dojmem, avšak alespoň jste si vždy bezpečně jistí, že jste je stiskli. Vše pak podtrhuje i zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle IP67.

Prodejní balení je nepřekvapivě spíše skromné. Vyjma samotného telefonu zde najdete ještě manuály, USB-C kabel a ještě redukci z USB-A na USB-C. Nabíjecí adaptér už se sem nevešel.

Okamžitě se vám jistě zalíbí displej. 6,1" OLED panel má Full HD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Panel je krásně čitelný, a to i venku. Příjemná je haptická odezva, v tomto Pixely excelují. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass 3 a spolehnout se můžete i na Always-On.

Výkon dodává procesor Google Tensor G2 společně s 8GB RAM. Výkonu má telefon dost, jen se při náročnějších úkonech trošku více zahřívá v horní části zadní strany. Toto má snad vyřešit Android 14, avšak ten se prozatím na náš kousek ne a ne dostat. Interní paměť pojme 128 GB a je nerozšiřitelná. Po prvním zapnutí zbývá pro vaše data zhruba 112 GB místa.

Ačkoliv má baterie jen skromných 4 385 mAh, výdrž se jeví jako nadprůměrná. Při náročnějším používání není potřeba telefon nabíjet každý večer. Bohužel 18W nabíjení svou rychlostí moc nenadchne a počítejte zhruba s hodinou a půl. Alternativou je pak ještě i bezdrátové nabíjení s maximálním výkonem 7,5 W.

Google Pixel 7a v redakci nadále testujeme a pokud vás o něm cokoliv zajímá, zeptejte se přímo v diskuzi pod tímto článkem.