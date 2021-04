Patent Samsungu naznačuje, že se chce starat o naše zdraví

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Koronavirová pandemie posunula do popředí zájmu starost o naše zdraví, čemuž se snaží přizpůsobovat i nabídka výbavy týkající se nejrůznějších senzorů. Loni to vypadalo, že nezbytnou výbavou každého smartphonu bude nejspíše bezkontaktní teploměr, to se ale nenaplnilo. Ne každou infekci musí totiž doprovázet horečka. Ale pokles hladiny kyslíku v krvi může značit vážné potíže.

Nejspíš tak bude někdy v budoucnu fungovat senzor, který zajímavým způsobem využije konstrukci skládacích telefonů, jak o tom informoval letsgodigital.org. Prst zavřený v konstrukci telefonu totiž nápadně připomíná pulsní oxymetr, nápis „fotopletysmografie“ zase odkazuje k měření tepu pomocí optických snímačů, takže přichází v úvahu i měření krevního tlaku. Jako další se nabízí zjištění obsahu tuku v těle, jak to umějí některé pokročilé osobní váhy.