Otestovali jsme, jak fotí nový iPhone 12 ve dne i v noci

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V redakci testujeme nový iPhone 12, který se kromě staronového designu a špičkového OLED panelu chlubí také zajímavou fotovýbavou. Hlavní snímač si tradičně zachoval 12Mpx rozlišení, nově má však nižší clonu f/1.6, díky čemuž by se mělo do senzoru dostat až o 27 % více světla ve srovnání s předchozí generací. V praxi by tak měl iPhone 12 fotit lépe (jasnější fotografie s menším množstvím šumu) za špatných světelných podmínek či v noci. V části s nočními snímky si můžete prohlédnout v noci nafocené záběry. Telefon v takovém případě automaticky prodlouží expozici, o jejíž délce sám rozhodne (v daných podmínkách šlo nejčastěji o 2 až 3 sekundy).

Pochopitelně nemůže chybět ani ultraširokoúhlý objektiv, rovněž s rozlišením 12 megapixelů. Ten má již „standardní“ světelnost f/2.4 a rozsah 120 stupňů. Na rozdíl od hlavního snímače se 7elementovou čočkou využívá 5elementovou a má ohnisko 13 milimetrů, díky čemuž nabízí 0,5násobné přiblížení. V tomto ohledu se tedy oproti iPhonu 11 (pravděpodobně) nic nezměnilo. Technologie Deep Fusion je však dostupná nejen u hlavního, ale i u ultraširokoúhlého fotoaparátu. Níže si můžete prohlédnout technické specifikace a poté se pustit do prohlížení testovacích záběrů.

Standardní senzor Ultraširokoúhlý objektiv Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 Velikost snímače ? " 1/3,6 " Ohnisková délka 26 mm 13 mm Velikost pixelů 1,4 µm ? µm Stabilizace optická bez stabilizace Zaostření Dual Pixel PDAF fixed focus

Denní snímky

Noční snímky