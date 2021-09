Oppo pracuje na nové vlajkové lodi. Na designu má spolupracovat Kodak

Fotografie: mobilenet.cz

Jeden z největší světových výrobců mobilních telefonů, čínské Oppo, pracuje na nové vlajkové lodi. Podle informace z weibo.cn by na ní mělo spolupracovat s Kodakem. Design zadních fotoaparátů by se měl inspirovat legendárními fotoaparáty právě zmíněné značky Kodak. Podobu, ze které by vzhled mohl vycházet, můžete vidět na obrázku níže.

Samotné fotoaparáty si vezme na starost Sony a dočkat bychom se měli nového snímače Sony IMX766 o velikosti 1/1,5". Má mít rozlišení 50 megapixelů a zřejmě bude nasazen hned dvakrát. Dále nemá chybět ultraširokoúhlý objektiv a 13megapixelový teleobjektiv s dvojnásobným bezztrátovým zoomem. Výčet má zakončit 3megapixelová mikroskopická kamerka. Více informací v tuto chvíli není k dispozici, příchod další vlajkové lodě je tak zřejmě ještě poměrně vzdálen.