Magnetické bezdrátové nabíjení ukazuje také Oppo. Má i plán do budoucna

Fotografie: Oppo

Prvenství v oblasti uvedení magnetického bezdrátového nabíjení patří Applu. Nedávno se připojilo také Realme a není velkým překvapením, že se připojí i další členové uskupení BBK. Na řadu nyní přišlo Oppo, které skrze weibo.cn představilo vlastní řešení MagVOOC.

V rámci první generace příslušenství byly představeny hned dvě magnetické nabíječky s výkonem 40 W a 20 W. Nabíjecí stojan umožňuje 40 W nabíjet podporované telefony, například Oppo Ace 2, jehož 4 000mAh baterii lze nabít za 56 minut. Starší modely, například Find X3, mají výkonnostní strop na 30 W. Nabíječka však zvládá i standard Qi. Výkon nicméně klesne na 15 W.

Druhá nabíječka má poloviční výkon, tedy 20 W. Její hlavní výhodou je skladnost a snadná přenositelnost. I ta mimochodem podporuje standard Qi a klasicky bezdrátově nabíjí výkonem 10 W. Oppo odhalilo i magnetickou powerbanku s kapacitou 4 500 mAh a podporou 20W nabíjení. Alternativou je bezdrátové Qi nabíjení a pakliže budete mít zrovna i kabel, lze využít 10W drátové nabíjení. Čínský výrobce bohužel neoznámil, kdy by magnetické nabíječky mohl dostat do prodeje, neznáme tudíž ani ceny.

Kromě magnetických nabíječek však Oppo opět skrze weibo.cn nastínilo možnou budoucnost nabíjení. Tím by mělo být skutečně bezdrátové nabíjení, kdy by telefon nemusel ležet na podložce nebo být v nějakém stojánku. Na vzdálenost odhadem několika centimetrů a v různých úhlech bude možné přenášet výkon 7,5 W. Využití se jeví například v případech, kdy bude nabíječka zabudována do stolů, vy budete moci telefon držet a automaticky bude probíhat i nabíjení.