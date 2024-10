OnePlus vypustí na Halloween vlajkové „monstrum“. Postrádat nebude styl ani výkon

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pokud máte slabost pro čínskou značku OnePlus, jistě vás potěší jejich nejnovější upoutávka na chystanou vlajkovou loď s označením OnePlus 13. Výrobce na sociální síti Weibo zveřejnil krátké video (jež se posléze dostalo na YouTube), v němž odhaluje téměř kompletní design této očekávané novinky.

První změnu oproti současnému OnePlus 12 můžeme zaznamenat již na zadní straně, kde lze spatřit upravený fotomodul kruhového tvaru, který nyní nezasahuje do levého boku. Zároveň nechybí logo společnosti Hasselblad a ve videu je věnováno mnoho času detailům objektivů. To naznačuje, že se opět můžeme těšit na vysoce kvalitní fotovýbavu, která by měla obsahovat trojici 50Mpx senzorů. Z videa lze také vyčíst, že se dočkáme minimálně tří barevných provedení: bílé, modré a černé. Diskutuje se i o vysoké odolnosti telefonu, a to nejen IP68, ale dokonce IP69. Dodejme, že číslo 9 označuje odolnost vůči stříkající vodě pod vysokým tlakem a teplotou, přičemž i IP68 je pro běžného uživatele více než dostačující.

Pokud jste příznivci posuvníků, potěší vás, že nechybí ani na těle OnePlus 13. Kromě úpravy zvukových profilů bychom se mohli dočkat i dalších funkcí. Rámečky jsou evidentně hliníkové a zadní strana skleněná. Zaujmou také extrémně tenké rámečky kolem samotné obrazovky, jejíž výrobu by měla mít na starosti čínská společnost BOE. Samozřejmě se bude jednat o OLED panel s vysokou obnovovací frekvencí. Mezi další diskutované prvky výbavy patří připravovaný vlajkový čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, obří 6 000mAh baterie a podpora 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

Jak je patrné z nadpisu článku, odhalení vlajkové lodi OnePlus je plánováno na 31. října, kdy se slaví Halloween. Jelikož se jedná o čínskou premiéru, může být načasování pouze dílem náhody. Přesto očekáváme, že OnePlus 13 bude velmi dobře vybaveným vlajkovým smartphonem. Z jmenované výbavy zaujme především obří baterie. Pokud OnePlus nasadí stejnou křemíkovou technologii jako Vivo u nové série X200, mohli bychom se dočkat nebývalé dlouhé výdrže v relativně kompaktním a lehkém těle, srovnatelném například s telefony osazenými 5 000mAh baterií.