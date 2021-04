Naprostá exkluzivita, přichází nové OnePlus Nord LE

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus v loňském roce představilo novou řadu Nord. Po stejnojmenném kousku dorazilo ještě cenově dostupnější duo Nord N100 a Nord N10. Společnost však aktuálně ukázala novinku OnePlus Nord LE. V její výbavě figuruje například AMOLED displej s 90 Hz, Snapdragon 765G nebo 30W drátové nabíjení. Když zmíníme ještě například hlavní 48megapixelový fotoaparát či baterii s kapacitou 4 115 mAh, možná již získáte podezření. Výbava je totiž identická s modelem Nord. V čem tedy tkví odlišnost nového Nordu LE?

Jediná podstatná odlišnost spočívá v odlišné barevné úpravě povrchu telefonu. OnePlus Nord LE je nabízeno s velmi originálním zadním krytem, kde přechází odstín oranžové pozvolna do zelené. Odlišnosti je také matný povrch, na rozdíl od lesklého u klasického Nordu. Dnes však není nijak neobvyklé, že výrobci přichází se zajímavými barevnými variacemi. Čím je tedy novinka tak exkluzivní?

OnePlus se rozhodlo, že vyrobí pouze jeden jediný kus Nord LE, přičemž za zkratkou se skrývá Literally Only One Editon. Znamená to, že Nord LE nebude možné nijak zakoupit a z originálního vzhledu se na celém světě bude moci těšit pouze jediný majitel. Výrobce na oficiálním fóru informuje, že OnePlus Nord LE bude možné pouze vyhrát v soutěži na Instagramu, do které se můžete klidně zapojit i vy.