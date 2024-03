OnePlus Nord CE4 potvrzen. Co vše bude umět?

Fotografie: OnePlus

OnePlus připravuje další novinky střední třídy a již 1. dubna světu oficiálně představí OnePlus Nord CE4. Abychom si čekání ukrátili, rozhodl se výrobce na svých stránkách odtajnit nejen vzhled připravované novinky, ale také klíčové prvky výbavy.

Začněme u displeje, neboť půjde o kvalitní AMOLED panel s jemným Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Novinka by měla poskytovat i dostatek výkonu na všechny běžné činnosti. Využije procesor Snapdragon 7 Gen 3 od Qualcommu, který bude spjat s 8GB RAM LPDDR4X. Dostatek dat pojme 256GB úložiště UFS 3.1. Komu by to však přeci jen nestačilo, jistě využije slot pro až 1TB paměťovou kartu.

Dost možná větším lákadlem modelu Nord CE4 však bude velmi rychlé 100W drátové nabíjení. Prozatím neznáme kapacitu baterie, avšak výrobce slibuje, že na celodenní výdrž bude stačit 15minutový pobyt na nabíječce.

OnePlus Nord CE4 se bude nabízet v barevných variantách Dark Chrome a Celadon Marble a představení proběhne v úterý 1. dubna.