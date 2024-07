OnePlus Nord 4 dostává první aktualizaci, vylepšuje fotoaparát

Nord 4 od OnePlus byl představen teprve před 10 dny, přesto už dostává první aktualizaci, která přináší novinky, na něž upozorňuje gsmarena.com. Jak můžete vidět v příspěvku ze sociální sítě X níže, aktualizace je relativně velká (6,25 GB).

This looks like a major update for OnePlus Nord 4, around 6.25GB#OnePlusNord4 pic.twitter.com/mZRHCPzbnr