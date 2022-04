OnePlus Nord 2T vás zkusí zlákat na nový procesor a 80W nabíjení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

OnePlus by mohlo v dohledné době uvést evoluci mobilu Nord2, alespoň to naznačují informace onsitego.com. Hovoří o chystané novince OnePlus Nord 2T. Dle dosavadních informací by měl být přepracován design, zejména zadní strany. Na uniklých obrázcích zarazí zejména podivný modul s fotoaparáty, kdy je spodní kruh osazen dvěma nesymetricky umístěnými fotoaparáty. Mělo by jít o ultraširokoúhlý objektiv a makro snímač.

Ve výbavě by se měl objevit nový procesor Dimensity 1300 od MediaTeku. Baterie má mít pouze průměrnou kapacitu 4 500 mAh, avšak její dobití bude otázkou chvíle, neboť by mělo být podporováno 80W drátové nabíjení.