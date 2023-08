Oficiálně: Google představí Pixel 8 a Pixel 8 Pro již 4. října

Zhruba s denním zpožděním oproti Applu oznámil i Google svou velmi důležitou akci. Jedná se samozřejmě o představení nových Pixelů, konkrétně Pixelů 8 a 8 Pro. Při této příležitosti Google vypustil odlehčené video, ve kterém však prozrazuje datum „představní nejlepších telefonů všech dob“.

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForever



The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajV pic.twitter.com/NWBP2RTdSn