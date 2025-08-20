Odeslali jste nechtěný text? Google Zprávy se konečně naučily vše smazat

Dlouho očekávaná funkce konečně dorazila. Aplikace Google Messages zavádí možnost editace a kompletního smazání již odeslaných zpráv, informuje o tom server Android Authority (viz androidauthority.com). Tato novinka je nyní globálně dostupná všem uživatelům, kteří využívají protokolu RCS (Rich Communication Services), a výrazně zvyšuje komfort a kontrolu nad odeslanou komunikací.
Jakmile je zpráva odeslána, máte možnost ji nejen smazat ze své konverzace, ale také odstranit u všech ostatních příjemců. K tomu slouží nová ikona koše, která po rozkliknutí zprávy nabízí dvě možnosti: „Smazat pro všechny“ nebo „Smazat pouze pro mě“. Tato funkce funguje s RCS zprávami, podobně jako u jiných moderních komunikačních aplikací, což vám může dodat potřebný klid, že zpráva zmizí i z obrazovek příjemců.
Přidání této funkce posouvá Google Messages o krok blíže k lídrům trhu jako iMessage a WhatsApp. Je to důkaz, že Google bere svůj komunikační protokol RCS vážně a snaží se z něj vytvořit plnohodnotnou a konkurenceschopnou platformu pro moderní komunikaci. A pokud chce například přebírat uživatele větším hráčům, nemůže tyto dnes již základní funkce postrádat.