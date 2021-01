Nová sociální síť Clubhouse. Kdy se dočkáme aplikace pro Android?

Fotografie: pcmag.com

Sociální sítě ovlivňují naše životy již minimálně jednu dekádu. Zdaleka už přitom nejde jen o největší Facebook. Nejmladším přírůstkem, o kterém se v posledních týdnech hojně diskutuje, je Clubhouse. Ve stručnosti lze říci, že Clubhouse spojuje to nejlepší z klasických sociálních sítí a podcastů. V praxi se soustředí výhradně na hlasovou komunikaci, která probíhá v každé konkrétně zaměřené místnosti. Do místnosti se jakožto posluchač může připojit každý a například pouze poslouchat předem avizované řečníky. I posluchač se však může přihlásit o slovo a následně se zapojit do diskuze.

Clubhouse tedy na první pohled není vyloženě anonymní sociální sítí, rozhodně se tak nehodí pro ty, kteří neradi sami hovoří, případně preferují čtení před poslechem. V tuto chvíli se o aplikaci Clubhouse diskutuje nejen proto, že jde o nový počin z roku 2020, ale také proto, že v tuto chvíli se na Clubhouse dostanou pouze uživatelé se systémem iOS. Navíc ještě funguje i omezený systém pozvánek. Bez pozvánky se nemůžete ke Clubhousu přihlásit a jelikož má každý uživatel pouze dvě pozvánky, nemusí být vždy zcela snadné se pro nové zájemce připojit. Otázkou nyní rovněž je, kdy se Clubhouse dostane na Android.

Jisté informace přinesli samotní vývojáři skrze oficiální stránky. Uvedli, že od počátku plánují vybudovat sociální síť pro všechny, což samozřejmě obnáší i aplikaci pro Android. Naní mají vývojáři údajně již brzy začít pracovat. To je současně dobrá i špatná zpráva. Tou dobrou je, že se s aplikací počítá, tou špatnou, že vývoj teprve začne. Aplikace pro Android se tudíž můžeme dočkat v horizontu několika měsíců, ale klidně také až v příštím roce.

Jak uvádí 9to5google.com, nejde v případě opoždění aplikace pro Android o nic neobvyklého. Obdobně museli uživatelé Androidu čekat na aplikaci pro Instagram či Snapchat, který byl exkluzivní pro iOS dokonce více než rok. Jaké jsou pravé důvody? To můžeme jen spekulovat. Nabízí se samozřejmě uzavřenost iOS a rovněž fakt, že počet zařízení s aktuální verzí iOS je velmi nízký, díky čemuž lze lépe garantovat například kvalitu zvuku skrze mikrofony. Existuje předpoklad, že na nepřeberném množství zařízení s Androidem bude pomyslný ideál obtížnější zajistit.

Stáhnout Clubhouse: Drop-in audio chat