O2 propaguje síť 5G. Naděluje všem neomezený datový měsíc zdarma

Fotografie: O2

O2 startuje s novou kampaní, v rámci které plánuje představit modernizovanou síť 5G a svým zákazníkům nabídnout neomezená data se zabezpečením na měsíc zdarma. Vyzkoušet si maximální dostupnou rychlost tak mohou od dubna do konce května všichni zákazníci O2, kteří využívají některý z vybraných tarifů řady FREE+, NEO nebo YOU. Nemusí být přitom nutně v pokrytí 5G, neomezená data jim budou fungovat i na síti starší generace. Jde o zásadní informaci, neboť O2 sítí 5G pokrývá primárně Prahu, blízké okolí a část východní Moravy.

„Neomezený balíček si naši zákazníci aktivují jednoduše v aplikaci Moje O2 a fungovat jim bude 30 dní. Spolu s neomezenými daty získají také službu O2 Security, která jejich telefon ochrání před nejčastějšími kybernetickými hrozbami objevujícími se na intrnetu,“ vysvětluje Silvie Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2.

Služba O2 Security, kterou již nyní využívá přes 300 tisíc zákazníků O2, zabrání měsíčně několika milionům kybernetických útoků. Dokáže odhalit zavirované stránky, podvodný e-shop nebo elektronické bankovnictví, upozornit na to uživatele a zablokovat mu vstup. Každý měsíc navíc zákazník dostane e-mail s informacemi o tom, čím byl v uplynulém období jeho telefon ohrožen.

Po uplynutí 30 dní se balíček s neomezenými daty sám vypne. Od této chvíle pokračuje v čerpání dat podle parametrů původního tarifu. Před koncem akční nabídky obdrží zákazník také informační SMS týkající se služby O2 Security. Ta bude po uplynutí 30 dní zpoplatněna částkou 39 korun měsíčně. Pokud o ni nemá zákazník zájem, může si ji kdykoli vypnout. Nabídka neomezených dat platí pro mobilní tarify pořízené samostatně i jako součást balíčku O2 Spolu. Vztahuje se na tarify FREE+ Modrý, FREE+ Stříbrný, FREE+ Bronzový, FREE+ Zlatý, NEO Modrý, NEO Bronzový, YOU 5G, YOU 20 GB, YOU NEO, Můj první tarif.