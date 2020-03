Nových telefonů Nokia se dočkáme 19. března v Londýně, tiskovka proběhne on-line

Původně jsme se nových telefonů Nokia měli dočkat na veletrhu MWC, avšak letošní ročník byl zcela zrušen. Všichni výrobci tak byli nuceni hledat náhradní řešení. Jedni tiskovky přesunuli do on-line světa, jiní odložili. Společnost HMD Global tiskovku odložila, ovšem i tak můžeme počítat jen s on-line streamem, kvůli přetrvávajícím obavám z koronaviru. Prostřednictvím Twitteru Juho Sarvikase jsme se dozvěděli, kdy přeseně se novinek dočkáme.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6