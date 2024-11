Nový zabiják vlajkových lodí? Realme GT7 Pro má obří baterii a Snapdragon 8 Elite

Fotografie: Realme

Konec října byl ve znamení přívalu nových vlajkových lodí mnohých čínských výrobců a zdá se, že v nastoleném trendu započne i listopad. Svou nekompromisní vlajkovou loď dnes představilo Realme, konkrétně jde o model GT7 Pro. Telefon vypadá vcelku standardně, designově se výrobce nijak speciálně neodvázal, avšak u výbavy už najdeme několik prvků, které si rozhodně zaslouží pozornost.

Čelní straně dominuje 6,78" Eco2 OLED Plus displej, který vyvinul Samsung. Má se jednat o displej s vůbec nejnižší spotřebou, který mohl být nasazen. Displej má jemné rozlišení a obnovovací frekvenci od 1 Hz po 120 Hz. Žádné problémy by neměly být s čitelností, neboť jas může dosáhnout až 6 000 nitů. Přímo do displeje je pak integrována ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Celý telefon splňuje stupeň krytí IP68 a IP69, tudíž je mobil odolný proti prachu a vodě. Navíc se ale Realme GT7 Pro chlubí možností fotografovat a natáčet video i pod vodou, což znamená, že vlastně poslouží jako akční kamera.

Výkon obstarává špičkový procesor Snapdragon 8 Elite, který je spárován s 16GB nebo 12GB operační pamětí. U interní paměti budete moci volit mezi 1 TB, 512 GB a 256 GB. Vše tedy hodnoty plně poplatné vlajkovým telefonům. Prostředí pak obstarává nejnovější Android 15 a nadstavba Realme UI 6.0.

V celku klasickém modulu pro fotoaparáty na zadní straně se nachází hned tři objektivy. Hlavní snímač Sony IMX906 má 50 megapixelů, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu. Dále se dostalo na teleobjektiv Sony IMX882 s 50 megapixely, optickou stabilizací a trojnásobným bezztrátovým přiblížením. Výčet pak uzavírá bohužel jen 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Vítaným prvkem výbavy je křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 6 500 mAh, což je dnešní optikou výrazný nadprůměr. Navíc Realme udává, že je nasazena baterie s nejvyšším obsahem křemíku mezi mobily, konkrétně má jít o 10% podíl. Podporováno je velmi rychlé 120W drátové nabíjení. Realme tak nenavazuje na své rekordní hodnoty ze starších modelů, avšak i 120 W je působivá rychlost.

Nové Realme GT7 Pro bylo představeno v šedé, oranžové a bílé barvě, nicméně poslední jmenovaná má zůstat exkluzivní jen pro čínský trh. Právě pro něj byla novinka v tuto chvíli představena a na dalších trzích se objeví až s mírným zpožděním. Ceny pro evropské trhy proto nejsou známé. Víme však, že na čínském trhu bude základní verze 256+12 GB v prodeji za v přepočtu zhruba 14 tisíc korun i s daní.