Novinka od Sharpu je etalonem vlajkových telefonů, má 240Hz displej i 1" fotoaparát

Japonský výrobce Sharp dnes představil špičkově vybavený smartphone AQUOS R6, který ve většině ohledech překonává i ty nejlépe vybavené vlajkové lodi současnosti.

Jako první stojí za pozornost hlavní a také jediný fotoaparát na zadní straně. Zde totiž najdeme nevídaně velký 1" senzor, který tak předčí i ty největší snímače u současných vlajkových lodí. Na fotoaparátu s rozlišením 20 megapixelů se podílela Leica a specifikacemi se podobá tomu, co najdeme v kompaktních fotoaparátech Sony RX100, který jsme zapojili do našeho slepého fototestu. Pro úplnost dodejme, že se jednopalcový senzor se objevil již v zařízení Panasonic Lumix DMC-CM1 z roku 2014, avšak jednalo se spíše o fotoaparát s operačním systémem Android než o fotomobil s 1" senzorem. Nové Xiaomi Mi 11 Ultra má poté „pouze“ 1/1,12" snímač.

Zajímavostí senzoru Summicron o světelnosti f/1.9 je také ohnisková vzdálenost 19 milimetrů, která je mnohem menší, než je to u hlavního snímače zvyklé. Záběr je díky tomu podstatně širší a do jisté míry tak nahrazuje chybějící dedikovaný ultraširokoúhlý objektiv. Na zádech dále najdeme již jen LED přisvětlení a time-of-flight senzor.

Další předností mobilu je bezesporu 6,6" obrazovka Pro IGZO OLED s rozlišením 2 730 × 1 260 pixelů s nevídaným maximálním jasem (až 2 000 nitů) a obnovovací frekvenci v rozmezí 1 až 240 Hz. Frekvence je plně adaptivní, což by se mělo příznivě podepsat na výdrži. Uvnitř pak najdeme baterii o kapacitě 5 000 mAh a z hlediska hardwaru méně unikátní, avšak stále špičkové specifikace, jako je 12 GB RAM typu LPDDR5, 128GB úložiště UFS 3.1 nebo Snapdragon 888.

Sharp released a God-level smartphone: AQUOS R6

1-inch camera, Leica lens, 2000 nit 1~240Hz refresh rate 2K+ OLED screen, Qualcomm 3D Sonic Max fingerprint sensor, Snapdragon 888 processor. 5000mAh,I really want it! pic.twitter.com/P2PS6hUfNX