Dlouholetý partner Huawei v oblasti fotoaparátů končí. Přetáhne jej konkurence?

Leakster @RODENT950 upozornil na (oficiálně nepotvrzenou) končící spolupráci mezi společností Leica a čínským výrobcem Huawei. Posledními fotomobily s „podpisem“ německé společnosti Leica tak údajně budou chystané novinky řady Huawei P50. Brzy bychom se však mohli dočkat spolupráce značky Leica s jinou firmou, podle všeho by se mohlo jednat o Xiaomi, Honor, Sharp či další.

