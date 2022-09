Novinka od Googlu v redakci. Testujeme kompaktní Pixel 6a

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na redakční test zavítal vůbec nejnovější Pixel, který Google představil na sklonu první poloviny letošního roku. Jde o Pixel 6a a znalci již vědí, že máme tu čest s mírně odlehčeným modelem, který již několik let značí právě písmeno „a“ v názvu. Letos se Google rozhodl jít cestou velmi zajímavě vybaveného a přitom kompaktního telefonu. Na výšku má 152 milimetrů a široký je necelých 72 milimetrů. Tloušťka bezmála 9 mm pak dává tušit, že zařízení skutečně perfektně padne i do menších dlaní. To bude opravdu velký trumf novinky, neboť ve vyšší střední třídě mnoho obdobných konkurentů není.

Ačkoliv se má jednat o spíše odlehčený model, Google se rozhodl, že příliš šetřit nebude, a tak jsme svědky nasazení poměrně kvalitního 6,1" AMOLED panelu s Full HD+ rozlišením. Kaňkou na kráse je pouze 60Hz obnovovací frekvence. Hliníkový rám zajišťuje robustní zpracování, kdy máte pocit, že v ruce držíte pořádný kus hardwaru. Vše podtrhuje certifikace IP67, kdy je telefon odolný proti prachu a vodě.

První chvíle používání vám zpříjemní výkonný a úsporný procesor Google Tensor, který společně s 6GB RAM dodává potřebnou sílu na ladný chod, a to dokonce i krátce po prvním spuštění či velkých aktualizacích. Je vidět, že Google chce na vlastních telefonech demonstrovat, jak skvělý Android je. V Pixelu 6a se nachází samozřejmě vůbec nejnovější Android 13, o čemž si veškerá konkurence může prozatím nechat jen zdát. Při prvním zapnutí vám ze 128GB interní paměti bude zbývat 115 GB pro vaše data. Jde o konečnou hodnotu, paměťovky Pixely tradičně nepodporují.

Prostředí Androidu 13 na Pixelu 6a

Ústupkem proti „plnotučným“ modelům Pixel 6 a Pixel 6 Pro je kromě chybějícího bezdrátového nabíjení také slabší fotografická výbava. Pixel 6a jednoduše přebírá hlavní fotoaparát z o generace starších Pixelů a těšit se můžete na 12,2 Mpx s optickou stabilizací. Netřeba dodávat, že ve spolupráci se špičkovým softwarem bude Pixel 6a ve vyšší střední třídě pohodlně spadat mezi špičku v oblasti mobilních fotografií. Ostatně přesvědčte se sami na prvních testovacích snímcích. Společnost hlavnímu fotoaparátu pak dělá 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Prostředí aplikace fotoaparátu

Pixel 6a se na českém trhu prodává za zhruba 12,5 tisíc korun, což není vyloženě špatná nabídka. Nemůžeme si však závěrem prvních dojmů odpustit patrně největší kritiku, která se snáší na nemožnost se připojit k síti 5G. Telefon je sice náležitě vybaven, ale oficiální nedostupnost zapříčiňuje, že jej čeští operátoři nepodporují. Pakliže máte jakékoliv otázky, neváhejte a položte nám je v diskuzi pod tímto článkem.

Přejít do katalogu Google Pixel 6a Rozměry 152,2 × 71,8 × 8,9 mm , 178 g Displej OLED, 6,1" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 410 mAh