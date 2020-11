Levné OnePlus Nord N100 má 90Hz displej, výrobce to až doposud držel pod pokličkou

Displeje s vyšší obnovovací frekvencí začínáme v poslední době stále častěji vídat nejen u dražších telefonů (jako tomu bylo zpočátku), ale i u cenově dostupných modelů. Obrazovkou s 90Hz obnovovací frekvencí překvapivě disponuje i Oneplus Nord N100, přestože doposud výrobce oficiálně ve specifikacích uváděl pouze 60 Hz. Jedná se o velmi zvláštní krok vzhledem k tomu, že je panel s vyšší obnovovací frekvencí zpravidla velkým lákadlem pro potenciální zákazníky.

OnePlus confirms that the budget Nord N100 does, in fact, have a 90Hz display https://t.co/5tIcpe8GK3