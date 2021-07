Nokia XR20 kombinuje 5G, zvýšenou odolnost a dlouhou podporu

Fotografie: HMD Global

HMD Global představilo telefon s kombinací zvýšené odolnosti, podpory sítí 5G a dlouhé softwarové podpory. Výbavou i cenou navíc spadá do střední třídy. Začít se má prodávat v srpnu za 549 dolarů, což po připočtení české daně bude něco okolo 13 tisíc korun. Začněme nejzajímavější částí výbavy, kterou je zvýšená odolnost. Tu zastupuje jak certifikace IP68, tak i standard MIL-STD 810H. Mobil tak má přežít ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu jedné hodiny a působivá je i schopnost odolávat extrémním teplotám. Konkrétně jde o hodnoty od -22 do 55 °C.

Dále je zde zvýšená odolnost proti pádu až z výšky 1,8 metru. K té má dopomoci i ochranné sklíčko Gorilla Glass Victus, o kterém Nokia tvrdí, že je to „to nejodolnější, co jsme zatím v mobilech viděli.“ Nutno podotknout, že leckomu může vyhovovat i fakt, že Nokia XR20 nevypadá jako tank se spoustou gumové ochrany, ale jako celkem obyčejný smartphone.

5G a dlouhá podpora

Co se výbavy týče, je zde jistá podobnost s Nokií X20. 6,67palcový displej používá technologii IPS a nabídne rozlišení Full HD. Samozřejmě nechybí podpora ovládání v rukavicích nebo s mokrými prsty.

O pohon se stará Snapdragon 480 v kombinaci se 6 GB RAM a 128 GB úložištěm s možností rozšíření pomocí microSD. Existuje i varianta s 4/64 GB, která by mohla být zhruba o 2 tisíce Kč levnější. Na konkrétní českou variantu a její cenu si ještě musíme počkat. O kvalitu fotografií se postará optika Zeiss v kombinaci s hlavním fotoaparátem o rozlišení 48 megapixelů a f/1.79. Sekunduje mu širokoúhlý snímač s rozlišením 13 megapixelů. Selfie kamera má rozlišení 8 megapixelů, fixní ostření a nachází se v drobném průstřelu na čelní straně.

Baterie má kapacitu 4 630 mAh a zvládne 18W nabíjení přes USB-C kabel nebo 15W Qi bezdrátové nabíjení. Čtečka otisků prstů je na boku a nechybí ani stereo reproduktory s maximální hlasitostí 96 dB. Vedle podpory sítí 5G najdeme ve výbavě i NFC, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. Zajímavostí je pak velké akční tlačítko na boku, kterému můžete přiřadit nějakou podstatnou funkci. Hodit se může i taková drobnost, jako je otvor na poutko.

Dalším silným prvkem tohoto modelu (ale i Nokií obecně) je dlouhá softwarová podpora. Nokia XR20 přijde na trh s Androidem 11 a má přislíbeny 3 roky velkých updatů a 4 roky těch bezpečnostních. Nokia se tak smartphone snaží prodat jako ekologický – jen tak ho nezničíte, ani nezačne být brzy morálně zastaralý.