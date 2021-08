Pamatujete doby dávno minulé, kdy pod značkou Nokia vznikaly skutečně odolné telefony? Tak právě na toto období dá vzpomenout horká novinka Nokia XR20. Ta se chlubí výrazně vyšší odolností proti vodě, prachu ale i pádům. Jinak před sebou máme osvědčenou letošní Nokii se slabým procesorem, avšak s čistým Androidem a příslibem dlouhé softwarové podpory.

Dle názvu by se mohlo jednat o vůbec nejvybavenější Nokii letošního roku, alespoň prozatím. Vzhled však evokuje i poněkud jiné směřování. Po modelu 800 Tough, který mířil na velmi nenáročné uživatele, jsme se po dlouhé době dočkali konečně skutečně odolné a chytré Nokie. Nokia XR20 snese méně šetrné zacházení, přesto nabízí velký displej či čtyřletou softwarovou podporu ze strany výrobce. Příjemným bonusem navíc je podpora bezdrátového nabíjení. Uspěje novinka?

Technické parametry Nokia XR20 128+6 GB Kompletní specifikace Konstrukce 171,6 × 81,5 × 10,6 mm , 248 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx Chipset Qualcomm Snapdragon 480 , CPU: 2×2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 630 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2021, 12 000 Kč

Nokia XR20 – videorecenze

Obsah balení

Prodejní balení vypadá na pohled identicky jako u starších Nokií, avšak výrobce se rozhodl najet na rádoby ekologickou vlnu. Mobil tak postrádá nabíjecí adaptér. Škoda, že prostor po něm v krabici zeje prázdnotou.

Konstrukční zpracování: nenápadná robustnost

Zvýšenou odolnost dnes nabízí kdejaký mobil, avšak zpravidla jen vůči vodě a prachu. Nokia XR20 působí na první pohled přeci jen bytelněji. Zesílené boky dávají tušit, že by ji nemělo jen tak něco rozházet. Dle výrobce plní certifikaci IP68, což znamená, že jí nevadí prach ani hodinový pobyt až metr a půl pod vodní hladinou. Nechybí také vojenský standard MIL STD-810G, díky kterému by Nokia měla přežít i pády z až 1,8metrové výšky. To je mimochodem obvyklá výška ve chvíli, kdy voláte.

Vzhledově Nokia XR20 připomíná nadále celkem obyčejný telefon, jen je jednoduše o něco větší. Padne spíše do větší dlaně, rozhodně bychom ji nedoporučili do dámských rukou. Třeba i kvůli vysoké hmotnosti, která činí téměř 250 gramů. Při troše zvyku se však telefon drží poměrně pohodlně a především jistě. Rozhodně nemá tendenci z dlaně vyklouzávat.

Po obvodu smartphonu narazíme hned na několik tlačítek. Nejméně nápadná je plochá klávesa se čtečkou otisků prstů. Její nenápadnost je taková, že ji občas lze i hůře nahmatat. Tiskne se však jistě a čtečka reaguje na přiložení prstu. Rozpoznání hodnotíme poměrně uspokojivě, sem tam se však přihodí, že první pokus selže.

Na stejné straně je ještě tlačítko pro regulaci hlasitosti, zatímco na levém boku je velká klávesa patřící Google Asistentovi. Poslední tlačítko (červené) je na horní hraně. Je poměrně malé a výrobce jej zamýšlel jako nouzové. Záleží však na vás, jak si nastavíte krátký a dlouhý stisk. Po obvodu lze najít ještě všechny klasické konektory a také prostor pro provlečení poutka, což je něco, co z telefonů téměř vymizelo.

Líbilo se nám robustní konstrukce

zvýšená odolnost i proti pádům

dobře se drží

programovatelné tlačítko

Nelíbilo se nám vysoká hmotnost

nevhodný do menší dlaně

Displej: jen průměrný

Pokud si odmyslíme rámečky, které zde smysl rozhodně mají, zabírá displej většinu čelní plochy telefonu. Jde však o standardní IPS panel s úhlopříčkou 6,67", Full HD+ rozlišením a bohužel jen 60Hz obnovovací frekvencí. Nokia v tomto ohledu prostě nedokáže držet krok s konkurencí. Pochválit můžeme alespoň velmi dobrou čitelnost na slunci, což je u odolného telefonu žádoucí, stejně jako nasazení moderního sklíčka Gorilla Glass Victus. Výhodou telefonů Nokia je přítomnost režimu Always-On i na IPS panelu. Neustále tak máte na očích čas, notifikace či stav baterie.

Líbilo se nám slušný IPS panel

praktický Always-On

Nelíbilo se nám čekali bychom AMOLED panel

jen 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: stereo se hodí

V případě zvuku se výrobce snažil a nasadil stereo reproduktory, kdy spodní doplňuje repráček nad displejem. Výsledek nepůsobí špatně, ačkoliv spokojeni jsme spíše s hlasitostí než s důrazem na kvalitnější podání hloubek. Hudbu je stále lepší poslouchat skrze sluchátka. Potěší proto přítomnost 3,5mm jacku, který není chráněn krytkou.

Líbilo se nám 3,5mm jack

stereo reproduktory

Výkon hardwaru: nedostatečný

To by ale snad ani nebyla letošní Nokia, abychom pod kapotou nenašli Snapdragon 480. Ano, jde o moderní procesor, ale určený telefonům nižší střední třídy. Podává sice solidní výkon, ovšem uživatelé v cenové relaci nad 10 tisíci korunami žádají více. Standardní je pak 6GB operační paměť i 128GB úložiště, ze kterého zbývá 112 GB po prvním zapnutí volných. Slot pro paměťovou kartu naštěstí nechybí.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší procesor

Výdrž baterie: potěší

Stejně jako výše zmíněný 3,5mm jack je i USB-C bez krytky. Za mě osobně je to rozhodně dobře, neboť práce s krytkou je zpravidla velmi nepohodlná. Skrze USB-C budete dobíjet baterii s průměrnou kapacitou 4 630 mAh, avšak dvoudenní výdrž je standardem. K nabíjení budete potřebovat vlastní nabíječku o maximálním výkonu 18 W, výrobce vám však žádnou nedá, pouze nezbytný kabel. Alternativou je podpora bezdrátového nabíjení o výkonu až 15 W, za což Nokia zaslouží jednoznačně pochvalu.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám výrobce nedodal nabíječku

pomalejší nabíjení

Konektivita: 5G i do terénu

Navzdory velmi průměrnému procesoru jsme se dočkali podpory 5G, v tomto ohledu tedy Nokia XR20 naštěstí nijak nezaostává. Dále tu máme rychlou Wi-Fi ac, kompletní LTE a nechybí ani NFC či Bluetooth 5.0. Samozřejmostí je nasazení moderního USB-C. Velkou pochvalu zaslouží A-GPS, kterou doplňuje i ruský systém GLONASS. Vždy velmi rychle našla polohu a nevykazovala velké odchylky. Telefon zvládá i práci se dvěma SIM kartami, nicméně jde o hybridní slot a druhá SIM karta se vkládá do slotu pro paměťovku.

Líbilo se nám podporuje 5G

Fotoaparát: pouze dva schopné

Navzdory tomu, že před sebou máme nejdražší Nokii letošního roku, napočítáme na zádech jen dva fotoaparáty. Oba však mají své místo a potěší slušnou kvalitou. Tentokrát se tak výrobce oprostil od zbytečných snímačů s nízkým rozlišením. Naopak nasadil hned dvě diody pro přisvětlení.

Hlavní 48megapixleový snímač podává věrné barevné výkony a dostatečná je i ostrost. Na druhou stranu citelně chybí optická stabilizace obrazu, což se projevuje zejména při horším osvětlení. Sekundární objektiv je ultraširokoúhlý a díky 13megapixelovému rozlišení je již výborně použitelný na krajinky či focení větších skupin lidí.

Videa lze natáčet bohužel jen ve Full HD rozlišení se 60 snímky za vteřinu. Plynulost je tedy ucházející, nicméně 4K rozlišení chybí.

Na čelní straně je v průstřelu displeje základní čelní kamerka s 8 megapixely, která pro selfies postačuje.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

dobrý ultraširokoúhlý fotoaparát

Nelíbilo se nám postrádá optickou stabilizaci obrazu

neumí 4K video

Software: 4 roky v klidu

I přes spíše podprůměrný procesor je prostředí Androidu 11 perfektně optimalizováno a funguje opravdu rychle. Výrobce slibuje 3 roky hlavních aktualizací a dokonce 4 roky bezpečnostních záplat, což je skvělá vizitka a málokdo se tomu dnes přibližuje. Na druhou stranu v telefonu nejsou aktuální bezpečnostní záplaty, smířit se musíte s červnovými, což na začátku srpna zamrzí. Nokia tak sice slibuje 4 roky podpory, ale jaká bude realita, je otázka.

Líbilo se nám nejnovější Android 11

skvělá optimalizace prostředí

příslib 4leté podpory

Nelíbilo se nám postarší bezpečnostní záplaty

Zhodnocení

Problémem letošních Nokií je jejich vysoká cena, která se nepromítá do adekvátní výbavy. V této cestě částečně pokračuje i Nokia XR20, bohužel. Česká cena bude mířit zřejmě až k 13 tisícům Kč, což není málo. Zamrzí zejména podprůměrný procesor, jen velmi průměrný displej či fotoaparáty, které sice neklamou, ale očekávali bychom více. Naopak se nám líbí perfektní prostředí, přislíbená podpora, stereo reproduktory či bezdrátové nabíjení.

Výrazným plusem je skutečně zvýšená odolnost (i proti pádům), což není obvyklá vlastnost. Rázem se totiž pohled na Nokii XR20 změní. V daný moment totiž novinka téměř ztrácí konkurenci a stává se zajímavou volbou po všechny, kteří hledají mobil, co něco vydrží. Jednoznačně tak můžeme říci, že své místo by si Nokia XR20 na trhu měla najít a také si jej obhájit.

Konkurence

Konkurentem může být Samsung Galaxy Xcover Pro, který se prodává za 12,5 tisíc korun a je menší a lehčí. Na druhou stranu nemá bezdrátové nabíjení, musíte si také vystačit s polovičním úložištěm a smířit se s absencí 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy XCover Pro Rozměry 159,9 × 76,7 × 9,9 mm , 218 g Displej TFT IPS, 6,3" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 25 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 9611 , 8×2 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 4 050 mAh Kč 12 490 Kč

Zmínit můžeme i iGET BlackView GBV9900 Pro Thermo, který za podobné peníze nabídne vyšší výkon, termokameru a nepostrádá bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu Nokia má lepší software, delší podporu a 5G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi iGET Blackview GBV9900 Pro Thermo 128+8 GB Rozměry 156,5 × 78,3 × 14,2 mm , 273 g Displej TFT IPS, 5,84" (2 280 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio P90 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 380 mAh Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz