Nokia C01 Plus je recyklovaným základem. Stačila by vám 1GB RAM?

Fotografie: Nokia

Společnost HMD Global dnes představila další chytrý telefon. Nejde však o standardní model z běžné nabídky, což naznačuje již lehce podivné pojmenování Nokia C01 Plus. Dnešní novinka míří na silně rozvojové trhy. Máme zde proto jen velmi obyčejné plastové tělo a nijak velký displej. Úhlopříčka se zastavila na 5,45 palcích a potěší, že zde máme IPS panel. Naopak budoucí uživatel bude muset přijmout nižší HD+ rozlišení.

Pod kapotou je pouze čtyřjádrový procesor s taktem 1,3 GHz kombinovaný s 1GB operační pamětí. To nezní příliš lákavě, že? Právě proto je nasazen Android 11 ve verzi Go, která je speciálně Googlem upravena pro telefony se slabým hardwarem. Méně náročný je systém i samotné aplikace. Celek pak zabírá i méně místa, což se pozitivně projeví na interní paměti, která je 16GB. Nechybí však slot pro paměťové karty až do velikosti 128 GB. Telefon je tudíž jako dělaný pro poslech hudby, nechybí FM rádio, MP3 přehrávač a 3,5mm jack.

Co se týče fotoaparátů, na čelní i zadní straně je po jednom 5megapixelovém snímači, přičemž přisvětlovací LED je rovněž na obou stranách. Konektivita je opět velice základní. Nechybí Wi-Fi, Bluetooth 4.2 a GPS. Data vám potečou přes sítě LTE.

Nokia C01 Plus je určena primárně pro ruský trh. Dostupnost na českém trhu je spíše nepravděpodobná. Můžeme si však přiblížit cenu, za kterou bude telefon nabízen. Měla by se v přepočtu pohybovat kolem 2 tisíc Kč.