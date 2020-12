Nokia 5.4 láká na dvoudenní výdrž, dlouhou podporu a 48Mpx snímač

Fotografie: Nokia

Společnost HMD Global, výrobce telefonů Nokia, dnes oznámila očekávanou novinku do svého portfolia chytrých telefonů. Nokia 5.4 cílí na všechny, kteří hledají solidní výdrž na jedno nabití a pravidelné aktualizace systému za přívětivou cenu.

Čtyřnásobný fotoaparát

Zadní sestava se skládá ze čtyř fotoaparátů, kdy hlavní snímač disponuje rozlišením 48 Mpx, což je pro zajímavost 162krát více, než měla původní Nokia 7650, která jako první telefon Nokia nabízela vestavěný fotoaparát. Dále se ve výbavě nachází 5Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát a dva 2Mpx snímače pro makro snímky a pro hloubku ostrosti. Přední fotoaparát s rozlišením 16 Mpx se postará o selfie fotografie.

Zaznamenaná videa mají být nově bohatší díky možnosti dobarvení, které (podle výrobce) z obyčejného záznamu udělá filmový projekt. Nově se do střední třídy telefonů dostává režim „kino“, který video zachycuje tradiční filmovou rychlostí 24 snímků za sekundu a umožňuje natáčet v kinematografickém formátu 21:9. Po natočení videa lze celý záznam doladit pro docílení filmového zážitku.

Pro uživatele, kteří naopak ocení zachycení i těch nejmenších pohybů, umí Nokia 5.4 nahrávat videa s 60 snímky za sekundu. V kombinaci se stabilizací obrazu, technologií OZO audio a potlačením okolního hluku se nová Nokia 5.4 hodí pro každého fanouška natáčení videí.

Snapdragon 662

Ať už jde o práci, hraní her, streamování, fotografování nebo o zábavu těch nejmenších, nová Nokia 5.4 optimalizuje výkon, aby daný úkol zvládla co nejlépe i s ohledem na výdrž baterie. O to se stará Qualcomm Snapdragon 662 s umělou inteligencí, která rozděluje výkon podle potřeby.

6,39" HD+ displej

Dostatečně velký 6,39" HD+ displej s diskrétním průstřelem na přední fotoaparát nabízí ideální kompromis mezi velikostí a pohodlností ovládání. Všechny telefony Nokia navíc procházejí přísným testováním pro dostatečnou odolnost a spolehlivost. Poutavý design s odolným zadním krytem je pak skvělý odkaz na severský původ telefonů Nokia. Barevná provedení novinky jsou inspirována noční oblohou a propůjčují telefonu líbivý vzhled.

Solidní výdrž na jedno nabití a stále aktuální systém

Díky výrobcem udávané dvoudenní výdrži na jedno nabití je Nokia 5.4 připravena na náročné používání. Přítomná je i osvědčená technologie Adaptive Battery. Ta pomocí zapojení umělé inteligence chytře rozděluje energii po celou dobu používání mezi jednotlivé aplikace, a zajistí tak přísun energie dle aktuální potřeby.

Nokia 5.4 je navržena od samého začátku pro dlouhodobé používání. Každý měsíc po dobu tří let se uživatelé mohou, stejně jako u ostatních telefonů Nokia, těšit na pravidelné bezpečnostní aktualizace. Hlavní aktualizace systému jsou pak přislíbeny po dobu dvou let. Nová Nokia 5.4 je navíc už teď připravena na brzký příchod Androidu 11.

Cena a dostupnost

Dostupnost, doporučenou cenu a barevné varianty mají být na našem trhu brzy upřesněny.