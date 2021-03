Nokia 5.4 míří exkluzivně do nabídky T-Mobilu. Cenou ale nepotěší

Fotografie: Nokia

Nokia 5.4 byla představena na sklonku loňského roku jako přírůstek do nižší střední třídy. Počínaje dnešním dnem se oficiálně dostává na český trh. Bohužel nejde o telefon, který by vás něčím dokázal oslnit. Má sice velký 6,4palcový IPS displej, avšak bohužel s nízkým HD+ rozlišením. V roce 2021 nenadchne ani Snapdragon 662 či 4GB RAM. Totéž můžeme říci i o pouze 64GB interní paměti. Lehce může potěšit alespoň fakt, že by měl mobil brzy obdržet aktualizaci na Android 11.

Na zadní straně se v kruhovém modulu nachází čtveřice fotoaparátů, kdy hlavní snímač disponuje rozlišením 48 megapixelů. Dále se ve výbavě nachází 5megapixelový ultraširokoúhlý fotoaparát a dva 2megapixelové snímače pro makro snímky a pro hloubku ostrosti. Přední fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů se postará o selfie fotografie.

Na českém trhu se Nokia 5.4 nabízí exkluzivně u operátora T-Mobile v tmavě modré variantě za 5 399 Kč. Cena je to s ohledem na konkurenci bohužel vysoká a novinka to nebude mít vůbec lehké. Neprospívá jí ani fakt, že v některých obchodech seženete verzi se 128GB pamětí za takřka totožnou cenu. Jedná se však o dovoz ze zahraničních trhů. Nokii 5.4 již v redakci testujeme a brzy se můžete těšit na recenzi.