Nokia 1.4 je v přípravě. Jde o naprostý základ se dvěma zadními fotoaparáty

Fotografie: nokia.com

HMD Global chystá podle informací mysmartprice.com zcela základní novinku Nokia 1.4, která přímo naváže na Nokii 1.3 na obrázku výše. Není překvapením, že musíme očekávat zcela základní smartphone bez pokročilých prvků výbavy. Například displej s 6,51" úhlopříčkou bude mít HD+ rozlišení.

Čtyřjádrový procesor bude doplněn jen 1GB operační pamětí, což je velmi málo. Na druhou stranu lze očekávat nasazení výrazně odlehčeného Androidu Go, bohužel na základech staršího Androidu 10. Interní 16GB paměť bude rozšiřitelná paměťovou kartou. Telefon si též poradí se dvěma SIM kartami, přičemž na první zvládne LTE sítě, na sekundární již jen GSM. Z pokročilejších funkcí lze zmínit senzor okolního světla nebo čtečku otisků prstů.

I do levného telefonu se dostává více fotoaparátů, a tak je na zadní straně primární hlavní 8megapixelový snímač a 2megapixelový fotoaparát pro portrétní snímky. Na čelní straně se objeví 5megapixelová kamerka. Telefon se bude muset smířit ještě se starším microUSB. V prodeji by se měla objevit černá a bílá varianta, cena se má dle současných informací držet pod hranicí 100 eur, což je v přepočtu zhruba 2 600 Kč. Představení by mohlo proběhnout během 1. čtvrtletí roku 2021.