Německo se stane první zemí, kde občanský průkaz zastoupí telefon

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Každý tuší, že fyzické dokumenty, jako je občanský průkaz a řidičský průkaz, s námi nezůstanou navěky. Peněženku s těmito důležitými „kartičkami“ lze totiž snadno zapomenout, ztratit a v nejhorším případě může dojít k odcizení, což vede k nucené návštěvě příslušných úřadů. Velmi dobře si to uvědomují i technologické společnosti, v tomto případě konkrétně Samsung. V sousedním Německu tak bude již brzy možné nahradit běžný občanský průkaz digitální alternativou, kterou majitel snadno a elegantně nosí v chytrém telefonu.

Your Galaxy S20 might soon replace your physical ID https://t.co/Wht7xNLgA3 — Android Authority (@AndroidAuth) July 23, 2020

Elektrické ID (eID), které výrobce popisuje na oficiálních stránkách samsung.com, umožňuje nahrát občanský průkaz do telefonu, kde je bezpečně uložen díky hardwarovým i softwarovým prvkům. Občanům přitom stačí požádat příslušnou autoritu o vydání eID. Ta žádost následně schválí a eID bude nahráno a uloženo na bezpečném místě v telefonu. Samotné nahrání eID do telefonu zabezpečuje end-to-end šifrování, díky čemuž se k citlivým údajům nedostane nikdo jiný než vydávající organizace a právoplatný majitel. Žádost o eID může být přitom tak snadná, jako je oskenování NFC štítku při platbě nebo rychlém spárování. Telefon stačí přiložit k občanskému průkazu a poté zadat PIN, alternativně lze také občanku pouze vyfotit. Vydávající úřad následně žádost ověří a eID aktivuje.

Bezpečnost takto uložených dokumentů má na starost mezinárodně uznávaný bezpečnostní standard Secure Element (eSE) s dedikovaným čipem, jenž splňuje certifikaci EAL 6+. Toto řešení má zajistit, že k občanskému průkazu nezíská přístup nikdo nepovolaný, a to ani v případě, že dojde ke krádeži telefonu.

V průběhu následujících měsíců by se měly připojit i další státy. Brzy bychom se tak mohli dočkat možnosti bezpečně nahrát občanský průkaz (nebo třeba řidičský průkaz) do telefonu i v České republice. Pro úplnost dodejme, že možnost nahrání občanky do smartphonu je zatím dostupná pouze u telefonů řady Galaxy S20.