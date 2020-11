Konec jedné éry. Google Fotky již nebudou nabízet neomezený úložný prostor zdarma

Fotografie: Google

Pomyslný maják jistoty, který v případě zálohy fotografií představovala aplikace Google Fotky, mizí. Doposud jste mohli všechny vaše fotografie a videa nahrávat do aplikace Google Fotky a neřešit, kolik vám zbývá úložného prostoru. Podmínkou ze strany Googlu bylo, že jste museli zvolit vysokou kvalitu, což představovalo fotografie maximálně v 16 megapixelech a videa ve Full HD rozlišení. Tato výsada, která u konkurence neměla obdobu, však po více než 5 letech skončí, uvádí theverge.com.

Fotky nahrané před 1. červnem 2021 se započítávat nebudou.

Google od 1. června 2021 změní podmínky v aplikaci Google Fotky a bude započítávat zálohu jakýchkoliv fotografií a videí do vašeho limitu. Základní balíček dat, který bude bezplatný, pojme 15 GB. Tímto krokem definitivně skončí možnost skutečně neomezeného a automatického zálohování všech fotografií, které pořídíte. Dobrou zprávou však je, že všechny fotografie nahrané do 31. května 2021 se vám do vašeho datového limitu nebudou započítávat.

Proč Google přistoupí k této změně, která jistě nebude mezi uživateli vnímána pozitivně? Jednou z možností je, že chce více lidí zapojit do placeného programu Google One. Navíc dle Googlu každý uživatel dostane bezplatně poměrně štědrou porci dat, konkrétně 15 GB. Je to například třikrát více, než kolik nabízí uživatelům Apple. Současně Google zmiňuje, že limitu 15 GB nedosáhne až 80 % uživatelů dříve než za tři roky.

Nově budou také zavedeny nástroje, které vám se správou úložného prostoru pomohou. V prvé řadě bude uživatel dostávat upozornění na to, že se blíží vyčerpání jeho datového limitu. Současně nebude informován pouze o tom, kolik GB mu zbývá, ale také o časovém horizontu, kdy kapacitu svého datového úložiště vyčerpá. Google bude sledovat, kolik fotografií uživatel zálohuje a dle toho odhadne, kdy k vyčerpání dojde. Se správou úložného prostoru pomůže také automatické předvybrání zbytečných fotografií, kam by měl Google zařadit duplicitní snímky či nepovedené záběry vyznačující se rozmazáním.

V případě, že by vám úložný prostor nestačil, budete muset sáhnout po platbě za vyšší tarif, přičemž nejlevnější možností je 100 GB za 59 Kč měsíčně. Jistou alternativou, pokud se vám za zálohování nechce platit, je pořídit se Pixel od Googlu, a to v jakékoliv generaci. Právě Pixely dostanou právo využívat neomezené zálohování fotografií a videí ve vysoké kvalitě i po 1. červnu 2021. Zde je však nutné dodat, že dříve měli majitelé Pixelů možnost neomezeně zálohovat v nejvyšší kvalitě.

