Nejrychlejší nabíjení na světě? Budoucí mobily Realme nabijete za 4,5 minuty

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Není to tak dávno, co nám přišlo zcela normální nabíjet moderní mobilní telefony zhruba 2 hodiny. Posledních několik let se však mnozí výrobci rozhodli výrazně zrychlit proces doplnění energie a pokud jste měli při výběru mobilu šťastnou ruku, možná dobíjíte třeba i jen 20 minut. Doposud je nejrychlejším reálně nasazeným nabíjením 240W v modelech GT5 a GT Neo5 od Realme. Hranici 300 W jako první „pokořilo“ Xiaomi, a to již Xiaomi loni v únoru. Bohužel šlo jen o demonstraci možné budoucnosti, v žádném telefonu jsme se této vymoženosti zatím nedočkali.

O slovo se tak v roce 2024 přihlásilo opět Realme a prezentovalo dokonce 320W drátové nabíjení pojmenované jako SuperSonic Charge. Dle výrobce tímto výkonem dobijete baterii s kapacitou 4 400 mAh za 4 minuty a 30 vteřin. Za pouhou 1 minutu se baterie nabije na 26 %, za 2 minuty už půjde o 50 %.

Odhalen byl samozřejmě i adekvátní nabíjecí adaptér, který Realme nazvalo Pocket Cannon. Velikostně má být identický jako ten 240W, avšak poskytne výkon až 320 W. Potěšující zprávou je, že nabíjecí adaptér podporuje všechny běžné protokoly, jako je UFCS (až 320 W), PD a SuperVOOC. Na jeho těle jsou pak hned dva výstupní USB-C konektory. Souběžně tak bude možné nabíjet třeba telefon 150 W a následně i podporovaný notebook 65 W.

Realme myslí rovněž na bezpečnost nabíjení. Představilo transformátor s AirGap technologií, která využívá vzduchovou izolaci, díky které zůstane vysoké napětí během možných závad izolované od samotné baterie pro bezrizikové nabíjení. Realme sice tentokrát zatím nezmínilo počet nabíjecích cyklů, avšak lze očekávat, že to bude výrazně nad 1 tisíc, což by mělo hravě pokrýt takřka celou životnost samotného telefonu.

Nejde jen o rychlé nabíjení

Čínský výrobce myslí rovněž do budoucna a kromě velmi rychlého nabíjení odhalil i baterii s kapacitou 4 420 mAh složenou ze čtyř článků, které jsou tenké jen 3 milimetry. Mohlo by jít o náznak toho, že Realme pomalu připravuje vlastní skládací zařízení. Takový mobil či tablet velice ocení moderní baterii z více tenkých článků.