PR článek
Nejlevnější telefon s 200 Mpx a 120Hz displejem: Redmi Note 15 Pro+ už za 8 440 Kč
Fotografie: Mobil Pohotovost

Xiaomi svými dlouho očekávanými novinkami opět zabodovalo. Pětice skvělých, a přesto cenově dostupných, telefonů navazuje na loňské oblíbence – přináší však nespočet vylepšení. Celou novou řadu Redmi Note 15 koupíte v prvních dnech za zaváděcí ceny, základní model pak startuje na pouhých 3 980 Kč a úplně nejlepší Redmi Note 15 Pro+ klesá pod 8,5 tisíce. V Mobil Pohotovosti navíc k nákupu získáte rovnou několik zajímavých dárků, včetně horkovzdušné fritézy.

Nejlevnější výbava na trhu

Tím nejlepším, co Xiaomi letos v rámci řady Redmi Note 15 představilo, je Redmi Note 15 Pro+, který získáte za akční cenu už od 8 440 Kč. Nejen, že přichází s naprosto skvělou výbavou, ale je dokonce tou úplně nejlevnější volbou, pokud chcete 200Mpx fotoaparát, rychlé 100W nabíjení a 120Hz AMOLED displej. Samozřejmostí je i obří 6 500mAh  baterie, která zaručí dlouhou výdrž i při náročném používání.

Špičková výbava není ale jediným lákadlem. Právě teď získáte model ve slevě až o 2 000 Kč levněji, dostanete prodlouženou 3letou záruku zdarma, a navíc jako dárek za recenzi obdržíte horkovzdušnou fritézu Xiaomi. Studenti získají navíc i 7% ISIC slevu.

Redmi Note 15 Pro

Pokud však nepotřebujete to nejlepší, ale stále chcete skvělý telefon za rozumnou cenu, potěší vás základní Redmi Note 15. Ten cenou spadl díky slevě pod 4 tisíce, což je u takhle vybaveného modelu skvělá nabídka. Oproti svému předchůdci má lepší 120Hz AMOLED displej, velkou baterii, která vydrží až dva dny, a určitě potěší i 108Mpx fotoaparát.

