Nejlevnější telefon s 200 Mpx a 120Hz displejem: Redmi Note 15 Pro+ už za 8 440 Kč

Nejlevnější výbava na trhu
Tím nejlepším, co Xiaomi letos v rámci řady Redmi Note 15 představilo, je Redmi Note 15 Pro+, který získáte za akční cenu už od 8 440 Kč. Nejen, že přichází s naprosto skvělou výbavou, ale je dokonce tou úplně nejlevnější volbou, pokud chcete 200Mpx fotoaparát, rychlé 100W nabíjení a 120Hz AMOLED displej. Samozřejmostí je i obří 6 500mAh baterie, která zaručí dlouhou výdrž i při náročném používání.
Špičková výbava není ale jediným lákadlem. Právě teď získáte model ve slevě až o 2 000 Kč levněji, dostanete prodlouženou 3letou záruku zdarma, a navíc jako dárek za recenzi obdržíte horkovzdušnou fritézu Xiaomi. Studenti získají navíc i 7% ISIC slevu.
- Redmi Note 15 Pro+ 5G od 8 440 Kč (běžně 10 340 Kč)
- Redmi Note 15 Pro 5G od 6 950 Kč (běžně 8 450 Kč)
- Redmi Note 15 Pro od 5 550 Kč (běžně 6 550 Kč)
Pokud však nepotřebujete to nejlepší, ale stále chcete skvělý telefon za rozumnou cenu, potěší vás základní Redmi Note 15. Ten cenou spadl díky slevě pod 4 tisíce, což je u takhle vybaveného modelu skvělá nabídka. Oproti svému předchůdci má lepší 120Hz AMOLED displej, velkou baterii, která vydrží až dva dny, a určitě potěší i 108Mpx fotoaparát.
- Redmi Note 15 od 3 980 Kč (běžně 4 680 Kč)
- Redmi Note 15 5G od 6 210 Kč (běžně 7 010 Kč)