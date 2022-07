Nejlepší hry, které si můžete zahrát přímo v mobilním prohlížeči

Fotografie: Pixabay

Znáte to, občas se člověk nudí, ale nemáte náladu instalovat novou aplikaci, nebo už nezbývá místo a zrovna nemáte čas na promazávání telefonu. Naštěstí se možnosti prohlížečů dalece posunuly poté, co přišla zázračná norma HTML5. Internetový browser tak nyní neslouží “jen” k prohlížení obsahu, ale umí toho mnohem více. Dají se v něm například hrát hry a mnohé z nich vůbec nejsou špatné.

Po prozkoumání široké škály možností se výběr zúžil na sedm nejlepších typů z různých žánrů. Několik dalších her z výběru je založeno na systému Pico-8. Pokud alespoň tušíte, co byla kapesní konzole jménem Game Boy, pak Pico-8 je její virtuální inkarnace, která funguje v internetovém prohlížeči. Ne všechny hry Pico-8 jsou zamýšlené pro mobilní zařízení, ale ty, které jsme vybrali v tomto článku, fungují skvěle. Flash už z pochopitelných důvodů zastoupen není.

Pro systém Android je považován jako výchozí prohlížeč pochopitelně Chrome, uvedené hry se ovšem spustí i v jiných browserech, včetně těch na stolním počítači nebo dokonce i v zařízeních s iOS.

Snake 3310

Legendární hra, kterou lze hrát přímo v mobilním prohlížeči. Koncept Snake byl vytvořen v 70. letech minulého století s arkádovou hrou Blockade. Svou éru slávy si hra prožila v době boomu mobilních telefonů, kdy vývoji vládla finská Nokia a mobilním hrám na černobílých displejích právě tento populární had. Ve hře Snake 3310 musíte krmit svého hada, který roste, aniž byste narazili do překážky nebo se zakousli do svého vlastního těla.

Hrací automaty v browseru

V dnešní době si uživatel může zahrát automaty online třeba ve stylu steam punku, starého Egypta nebo seriálových Narcos.Hrací automaty mají zajímavou a bohatou historii, objevily se už v roce 1891 v barech v Newyorském Brooklynu, tehdy ale vypadaly úplně jinak než dnes. Místo symbolů ovoce a podkov, které známe nyní, na nich bylo 50 pokerových karet a válců byste našli hned pět. Výhra se pak odvíjela od pokerové kombinace. Jistý Charles Fey snížil počet válců na tři a karetní symboly nahradil známými zvony, podkovami a sedmičkami. Hra měla okamžitý úspěch a brzy se dočkala napodobenin. Skutečný zlom ale přišel až s elektronizací v 70. letech 20. století, kdy obrazovky nahradily známé symboly třeba postavičkami z Hvězdných válek. Další revoluce přišla na konci 90. let, kdy se podobné hry začaly přesouvat na internet a hrací automaty začaly získávat stovky nových témat.

BuzzKill

Hra připomíná legendární Space Invaders s tím, rozdílem, že tito vetřelci nepocházejí z vesmíru, ale jde o zástupce hmyzí říše, kteří se vám uhnízdili za barákem. Vaším úkolem je postřílet všechny vosy a rozstřílet jejich hnízda, která neúnavně staví. Pochopitelně při této činnosti čelíte nejrůznějším nebezpečím. Během hry sbíráte různá vylepšení pro své zbraně a čelíte vosím bossům. Pokud se probojujete skrz pět základních úrovní, odemknete tzv. nekonečný mód, který nabízí nikdy nekončící akci. BuzzKill je jednoduchá hra hýřící neuvěřitelnou hratelností a skvělými nápady.

Vampire Survivors

Pokud si chcete vyzkoušet rougeovskou střílečku plnou krvelačných netopýrů, zombíků, kostlivců, spekter a dalších monster, pak je Vampire Survivors správná volba. Ve hře ovládáte pohyb postavičky, která automaticky útočí na hordy nepřátel. Těch je skutečně hodně a v současné fázi vývoje je úkolem hráče prosté přežití po co nejdelší dobu. Na začátku je k dispozici pouze jedna postava, ale postupně můžete pouhým hraním tohoto masakru odemykat další. Ve hře také sbíráte různé artefakty a zbraně a hra dokonce umožňuje postavám levelovat, tak jak to známe z mnohem složitějších RPG, přičemž při postupu na další úroveň vždy máte na výběr z nějaké nové schopnosti nebo vylepšení některé stávající. Ihned po svém uvedení v lednu 2022 se hra setkala se skvělým přijetím, to motivovalo tvůrce hry Lucu Galanteho, aby přemluvil další nadšence k pomoci s tvorbou dalšího obsahu a mnoha vylepšení.