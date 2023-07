Necítíte se na videohovor? Vezme to za vás váš avatar

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnešnímu světu sociálních sítí vládnou všemožné obrázky, smajlíci, gify a avataři. Poslední jmenovaní zažívají rozmach, neboť si můžete vytvářet i zcela vlastní, kteří se vám budou například opravdu podobat. Společnost Meta oznámila, že nově bude možné avatara použít i v reálném čase pro potřeby videohovorů. K čemu to je dobré? Například tím vyřešíte váš ostych, chvíle, kdy nechcete být viděni živě, nebo například i momenty, kdy nejste v prostorech, které chcete ukazovat.

Pakliže vás nová funkce zaujala, vězte, že abyste ji mohli využívat, musíte mít nejnovější verzi aplikace Messenger či Instagram. Následně je nutné avatara vytvořit, pokud jste tak již dříve neučinili. Pro jistotu připomeneme, že vše najdete v Nastavení a následně položce Avatar. Proces vytvoření zabere pár minut v závislosti na tom, jak detailně budete vlastního avatara ladit.

Následně stačí u videohovoru vybrat aplikaci avatara a rázem opačná strana nevidí přímo vás a vaše pozadí, ale pouze avatara. Ten se vám může podobat, ale co je nejdůležitější, dokáže poměrně obstojně imitovat vaši mimiku a pohyby hlavy. Druhá strana tak nenabude pocitu, že hovoří do prázdna, protože vás nejen uslyší, ale přibližně uvidí i to, jak se tváříte.