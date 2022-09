Nebývale kompaktní Pixel na obzoru? Dočkáme se jej možná už brzy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Kompaktní a přitom zajímavě vybavené smartphony v poslední době nejsou příliš v módě. Ty s Androidem lze spočítat na prstech jedné ruky, zatímco Apple letos zcela vynechal model mini, který nahradil iPhone 14 Plus, o nějž údajně zákazníci neprojevili velký zájem. Podle uživatele s přezdívkou Digital Chat Station působícího na sociální síti Weibo bychom se však alespoň mohli dočkat nového kompaktního Pixelu.

Telefon s kódovým označením Neila by se mohl oficiálně jmenovat Pixel 7a, disponovat průstřelem pro selfie kamerku a designem (zadního) fotomodulu v duchu Pixelů 6. To je ale také v tuto chvíli bohužel vše, co bylo o chystaném Pixelu prozrazeno. Již 6. října má dojít ke kompletnímu (oficiálnímu) odhalení Pixelů 7 a 7 Pro, stejně jako Pixel Watch. Doufejme, že se tak o menším Pixelu dozvíme nové informace již brzy.