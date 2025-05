Návrat rodáka z Francie. Telefony Alcatel se opět objeví na trhu

One smart screen. Multiple display modes.

But here’s the real question: how many exactly?



Visit https://t.co/1MxuRd4dLI to find the clue.



Drop your answer in the comments, follow us & tag 5 friends!



Let’s see if you’ve got what it takes to #WinWithAlcatel.@Flipkart #Alcatel… pic.twitter.com/ar9sdCesMp