Alcatel 3 (2025) může být vstupní branou do světa smartphonů

Fotografie: Alcatel

Alcatel, jehož značku využívá TCL, vcelku v tichosti uvedl (viz alcatelmobile.com) na trh nový model Alcatel 3 (2025), který cílí na uživatele hledající cenově dostupný smartphone s moderními funkcemi. Zařízení je vybaveno 6,5" IPS LCD displejem s rozlišením 576 × 1280 pixelů a obnovovací frekvencí 60 Hz.Telefon pohání 8 let starý osmijádrový procesor Unisoc SC9863A1, složený ze čtyř jader Cortex-A55 na 1,6 GHz a čtyř jader Cortex-A55 na 1,2 GHz, doplněný o 3 GB RAM a 64 GB interního úložiště, které lze dále rozšířit pomocí microSD karty až do kapacity 1 TB.

Na zadní straně se nachází jediný fotoaparát snímačem s rozlišením 8 megapixelů. Přední kamerka má 5 megapixelů a je umístěna v kapkovitém výřezu displeje. Telefon běží na operačním systému Android 15 Go, díky čemuž se lehce stírají limity nevýkonného hardwaru. Novinka je osazena baterií s kapacitou 5010 mAh, podporující 10W nabíjení přes USB-C konektor. Mezi další výbavu patří čtečka otisků prstů na boku, 3,5mm jack pro sluchátka a podpora 4G sítí.

Nový Alcatel 3 (2025) je dostupný v šedé a modré barvě, avšak prozatím nebyla oznámena dostupnost ani cena. Je však nasnadě, že se bude pohybovat pod hranicí 3 tisíc korun.