Nástupce legendární Nokie N95 měl být mutlimediálním monstrem. Bohužel nedorazí

Fotografie: theverge.com

Novodobá Nokia se nám nejvíce zarývá do paměti reinkarnacemi legendárních telefonů. Zpravidla však jde spíše o obyčejné kousky. Vzpomenout si však jistě zaslouží i jiné o něco mladší legendy z úspěšného období Symbianu. Například Nokia N95, která v roce 2007 představovala technologický vrchol a přinášela maximální výbavu v těle nikterak velkého telefonu.

Na YouTube kanále MrMobile se nově dozvídáme, že HMD Global zvažovalo návrat Nokie N95. Dokonce se můžeme podívat na to, jak měla vypadat, neboť je ve videu vidět nefunkční prototyp, konkrétně od času 6:12. Na první pohled jde o vcelku obyčejný smartphone dnešní doby, vše až do chvíle, kdy zjistíte, že je konstrukce výsuvná. A to poměrně překvapivě do strany. Po vysunutí spatříte velký reproduktor a dva čelní fotoaparáty – klasický a ultraširokoúhlý. K čemu měla konstrukce sloužit?

Novodobá Nokia N95 měla navázat na svého dávného předchůdce a sloužit jako ideální zařízení pro konzumaci multimédií a pořádání video konferencí. Právě pro tyto účely měl být telefon vybaven kvalitní audio sestavou i čelními fotoaparáty. Pro maximální pohodlí byl na zadní straně kolem modulu fotoaparátů připraven výklopný prstenec, díky kterému by telefon mohl stát pod ideálním úhlem.

Do celé záležitosti se vložil také Juho Sarvkas z HMD Global, který na Twitteru zveřejnil designové návrhy možného konstrukčního řešení výsuvného mechanismus. Výrobce koketoval s tradičními i méně obvyklými směry pohybu konstrukce. Je velká škoda, že se Nokia N95 nakonec nedostala do výroby. Minimálně by šlo o jeden ze zajímavějších přístrojů dnešní doby.