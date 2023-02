Najděte místo, kde nemáte signál. Poté využijete Motorolu Defy Satellite Link

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Dáme si takovou „bojovku“. Začněte hledat místo, kde nemáte pokrytí mobilním signálem, ale předtím si nezapomeňte pořídit chytrý přívěsek Motorola Defy Satellite Link. Ten propojte s vaším chytrým telefonem pomocí Bluetooth a můžete si například zkontrolovat, zda si vaše dítě vyčistilo zuby. Zdá se vám to postavené hlavu? V propagačních videích služby Bullitt Satellite Connect a značky CAT to smysl dává, takže proč by ne...

Proč píšeme o CAT v souvislosti s hardwarem od Motoroly? Jak už od nás víte, Motorola nebo CAT, je to vlastně jedno. Na veletrhu MWC 2023 jsme se s tímto chytrým přívěskem seznámili detailně, stejně jako Motorola Defy 2 a CAT S75 využívá služeb Bullitt Satellite Connect. V rámci měsíčního (či ročního předplatného) vám umožní komunikovat se světem za pomocí satelitů a aplikace Bullitt Satellite Messenger. Je to takový WhatsApp přes satelity, konkrétně satelity společnosti Immarsat, která jich provozuje celkem 14, a to ve výšce 36 tisíc kilometrů.

Motorola Defy Satellite Link má veškerý potřebný hardware v sobě, konkrétně jde o čip MediaTek MT6825. S telefonem tuto klíčenku propojíte skrze Bluetooth a je hotovo, můžete komunikovat. Při reálném setkání nás nejvíce zaujaly malé rozměry a nízká hmotnost, díky praktickému poutku můžete Defy Satellite připnout třeba na batoh. Není třeba, aby měl tento drobný přívěsek výhled na konkrétní satelit, stačí, aby měl přímý výhled na oblohu. Pokud se tedy ocitnete pod zemí, zřejmě vám bude k ničemu.

Přívěsek má certifikaci IP68, pod vodou v hloubce 1,5 metru vydrží až 35 minut. Je testován na pád z výšky 1,8 metru na tvrdou podložku. Právě proto je povrch pogumovaný. O výdrži se Motorola příliš nerozpovídala, vše prý bude záležet na okolních podmínkách a vytěžování ze strany aplikace Bullitt Satellite Messenger. Baterie nabídne kapacitu 600 mAh, lze tedy počítat s maximálně pár dny na nabití. Spojení se satelitem by mělo být navázáno do 10 sekund. Motorola šetří baterii tím, že přívěsek nemá žádný displej, jen pár LED a speciální SOS tlačítko.

Přívěsek využívající čip od MediaTeku stojí 99 amerických dolarů (v přepočtu tedy zhruba 2 700 korun s připočtením DPH), prodávat se bude i v balíčku s předplatným služby Bullitt.