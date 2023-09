Na véčku pracuje také Xiaomi. Kdy se dočkáme modelu MIX Flip?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi má v portfoliu už tři generace ohebných modelů, nejnovější je nedávno představený kousek MIX Fold 3. Kaňkou na kráse však je, že se žádná ze tří generací nenabízela mimo čínský trh. Je však nasnadě, že i toto se jednou změní, jen nyní není jasné, kdy to bude.

Dle ithome.com Xiaomi nyní pracuje na další řadě ohebných telefonů, které připomínají véčka. Tento typ konstrukce zažívá znovuobjevení a bylo by zvláštní, kdyby jej Xiaomi ignorovalo. V čínské databázi IMEI se nově objevila zmínka o zařízení Xiaomi MIX Flip, což by mohl být mobil véčkové konstrukce. Mělo by jít o špičkově vybavený telefon s velkým venkovním displejem a duálním fotoaparátem, což naznačuje náčrt vzhledu dle gsmchina.com.

Možný vzhled Xiaomi MIX Flip

V tuto chvíli není zřejmé, kdy by se Xiaomi MIX Flip mohlo představit. Spekulace hovoří o společné premiéře s modelem MIX Fold 4 někdy příští rok. Ve výše zmíněné databázi má však modelové číslo 2311BPN23C a dle prvního dvojčíslí by se premiéra měla stihnout ještě v roce 2023. Na každý pád si budeme muset počkat na konkrétnější informace.