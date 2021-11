Na seniory útočí ransomware. Mladé ohrožují podvody na TikToku, ukázal průzkum

Fotografie: pixabay.com

Průzkum, který vznikl ve spolupráci s výzkumnou agenturou YouGov, ukazuje, že většina lidí ve věku 55 až 64 let (67 %) a starší 65 let (76 %) používají k připojení na internet stolní počítač nebo notebook. Kvůli tomu se mohou častěji setkat s ransomwarovými útoky, podvody s technickou podporou, spywarem nebo trojany a botnety, které si mohou omylem či nevědomky stáhnout nebo je spustit prostřednictvím odkazů v e-mailech nebo na škodlivých webových stránkách. Naproti tomu mladá generace používá k procházení internetu zejména chytré telefony (ve věkové skupině 18 až 24 let jde o 70 %, ve skupině 25 až 34 let o 74 % a ve skupině 35 až 44 let o 68 %). Častěji se tak stávají terči hrozeb, jako jsou adware, mobilní bankovní trojany, downloadery, podvodné SMS kampaně FluBot rozšiřující malware a podvody na Instagramu a TikToku, které propagují adwarové nebo fleecewarové aplikace.

„Kyberzločinci neustále hledají nové způsoby, jak pomocí stále více sofistikovaných podvodů a online hrozeb ukrást uživatelům data, osobní informace nebo peníze. Často také berou v potaz to, jak mladší a starší generace používají svá zařízení, aby útoky správně zacílili a přizpůsobili aktuálním kulturním trendům. Kvůli tomu jsou jejich útoky pro danou skupinu více relevantní, a mají tak větší šanci, že splní svůj účel,“ vysvětluje bezpečnostní ředitelka Avastu Jaya Baloo.

Mladí lidé si musejí dávat pozor na adware a trojany na sociálních sítích

Mladí lidé ve věku 18 až 24 let na internetu nejčastěji používají sociální sítě (40 %), věková skupina 25 až 34 let používá internet zejména na online bankovnictví a další finanční aktivity (38 %), stejně jako lidé mezi 35 a 44 lety (49 %). Tato data vysvětlují, proč jsou mladí lidé na chytrých telefonech cílem podvodů na Instagramu a TikToku, podvodných e-mailových a SMS kampaní, e-mailového phishingu, který vypadá, jako kdyby jej zaslal někdo z přátel či rodiny, a mobilních bankovních trojanů.

Na mobilních zařízeních byly v uplynulém čtvrtletí nejčastější hrozbou adware (59 %), mobilní bankovní trojští koně (9,7 %) a downloadery (7,9 %), což jsou škodlivé aplikace, které zneužívají techniky sociálního inženýrství k tomu, aby oběť přiměly ke stažení dalších škodlivých nebo jinak nežádoucích aplikací. V mnoha zemích se ve velkém šířil také FluBot, a to včetně Česka, kde Avast v období od července do září 2021 zablokoval stovky útoků.

Senioři čelí zejména online vydírání, e-mailovým podvodům a falešné technické podpoře

Starší generace internet využívá především na online bankovnictví a jiné finanční aktivity (ve věkové skupině 55 až 64 let jde o 65 %, ve skupině 65 a více let o 72 %), následuje sledování zpráv (skupina 55 až 64 let 35 %, skupina 65 a více let 44 %) a udržování kontaktu s přáteli a rodinou pomocí chatovacích aplikací (ve skupině 55 až 64 let 34 %, ve skupině 65 a více let 44 %). Z těchto dat vyplývá, proč jsou starší generace náchylnější na ty nejčastější počítačové útoky, jako je ransomware, e-mailový phishing, spyware či trojani usilující o jejich finance a podvody s technickou podporou.

„Samozřejmě že i mladší generace jsou zranitelné vůči desktopovým hrozbám, protože používají stolní počítače jako sekundární způsob přístupu k internetu, a naopak i starší generace používají chytré telefony. Je však důležité, aby Češi chápali rozdíly mezi online hrozbami, které cílí na různá zařízení, a aby o všech těchto hrozbách diskutovali v rámci celé rodiny. Jen tak budou všichni vědět, jaké hrozby jsou zrovna aktuální a jak zůstat v bezpečí bez ohledu na to, jaké zařízení používají,“ vysvětluje Jaya Baloo. „Různé generace mohou na internet nahlížet z různých pohledů a mít s ním různé zkušenosti, na což je při konverzaci o online bezpečnosti dobré myslet. Nejjednodušším pravidlem, ať už k prohlížení internetu používáte stolní počítač, notebook nebo chytrý telefon, je, že pokud vám něco připadá špatné nebo podezřelé, nepokračujte v tom. Neklikejte na odkaz v e-mailu, SMS zprávě, reklamě nebo na webové stránce, nezadávejte své osobní nebo platební údaje a nic nestahujte. Hrozbám je vždy jednodušší předcházet, než řešit jejich následky.“

Podle dat z Avast Threat Labs zablokoval Avast každý měsíc v roce 2021 na počítačích v průměru přes 1,46 milionu ransomwarových útoků a v období od ledna do dubna zaznamenal každý měsíc po celém světě 5,9 milionu pokusů o podvod s technickou podporou.

Jaya Baloo také dodává: „Samozřejmě byste měli mít na všech zařízeních silnou digitální ochranu, tedy nejen na počítačích, ale i na chytrých telefonech, které jsou čím dál častěji vystavené rostoucímu počtu mobilních hrozeb."