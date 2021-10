Jak vypadá kybernetická špionáž? Odhalují to experti ze Slovenska

ESPecter je zatím druhou persistentní hrozbou pro systémový oddíl UEFI (ESP), která byla odhalena. Jeho nově zdokumentované chování dokazuje, že se útočníci už nespoléhají pouze na modifikaci SPI flash paměti jako v případě malwaru Lojax, který ESET objevil v roce 2018.

#ESETresearch analyzes a previously undocumented real-world UEFI bootkit that persists on the EFI System Partition (ESP), named #ESPecter. #ESET #cybersecurity