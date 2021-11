Android aktuálně sužuje malware šířený přes populární hry i aplikaci Telegram

Fotografie: pixabay.com

Malware Cerberus je již téměř celý letošní rok hlavní hrozbou pro uživatele zařízení s operačním systémem Android. Rizikem je především pro bankovní služby, protože dokáže odcizit přihlašovací údaje do internetového bankovnictví a číst ověřovací SMS kódy. Zatímco v předchozím měsíci se šířil prostřednictvím dropperu Agent.GOF, který v datech vykazoval téměř polovinu všech zjištěných zářijových detekcí, v říjnu zaznamenali bezpečnostní analytici výrazný pokles jeho aktivity. Šířil se především prostřednictvím dropperu s označením Agent.IYY.

„Dropper Agent.IYY, kterým se v říjnu Cerberus šířil, se vydával například za aplikaci na sledování počasí nebo za známější aplikace, které byly ovšem v tomto případě neplacené nebo obsahovaly knihovnu her zdarma,“ vysvětluje Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET. „Opět tak můžeme vidět, že útočníci využívají stejnou strategii. Lákají uživatele na služby zdarma nebo na aplikace, které jsou v oficiálním obchodě Google Play nedostupné,“ dodává Jirkal.

Droppery jsou pro útočníky v případě šíření malwaru pro platformu Android klíčovou strategií. Napodobují známé nástroje a služby. Podobně jako obálky doručí do zařízení daleko závažnější hrozby. Mají velké množství verzí a často a rychle se mění.

Malware využil populární hry nebo aplikaci Telegram

V České republice se v říjnu nově objevil trojský kůň GriftHorse. I v tomto případě se malware ukrývá v aplikacích, spolu s kterými si ho uživatelé mohou stáhnout do svých zařízení. Malware pak uživatele zahlcuje reklamními sděleními o domnělé výhře, dokud na některé oznámení neklikne. Útočníci ho pak přesměrují na jinou stránku, kde po něm požadují ověření ve formě zadání telefonního čísla. Ve skutečnosti je ale přihlášen ke zpoplatněným prémiovým službám.

„Trojský kůň GriftHorse se v říjnu objevil v Česku nově. Dle získaných dat můžeme vidět, že kromě České republiky útočil také na méně rozvinuté země, kde je běžné, že uživatelé využívají neoficiální obchody s aplikacemi,“ říká Jirkal. „Ve velkém množství případů se šířil přes chatovací aplikaci Telegram. Uživatelé na něj pak mohli narazit také v aplikacích na monitorování pulzu nebo v GPS lokátoru pro kontrolu bezpečnosti členů rodiny.“

Se stabilním počtem detekcí byl i v říjnu aktivní trojský kůň Andreed, který uživatelům zobrazuje nevyžádanou agresivní reklamu. Tentokrát se vydával především za hry, jmenovitě například za Angry Birds, Minecraft, Five Nights at Freddy´s nebo Cheater for GTA.

Útočníci vědí, že za aplikace a služby nechceme platit

Útočníci umí velmi dobře pracovat s emocemi uživatelů a zkoušejí na nich různé strategie. Patří tam tak i nabídky na nástroje a služby zdarma, které mohou být v oficiálním obchodě s aplikacemi zpoplatněné. Bezpečnostní experti však znovu opakují, že pokud uvidíte někde k bezplatnému stažení jinak drahý profesionální program nebo trendy hru, je velmi pravděpodobné, že spolu s ní stáhnete i malware.

Doporučenou ochranou před malwarem je především nestahovat aplikace mimo oficiální obchod Google Play. V případě, že prostřednictvím svého telefonu chodíte do svého internetového bankovnictví, snížíte riziko odcizení citlivých údajů používáním oficiální aplikace od poskytovatele bankovních služeb. K úplnému zabezpečení zařízení přispěje také renomovaný bezpečnostní software a pravidelné aktualizace operačního systému zařízení a všech aplikací.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu Android za říjen 2021: