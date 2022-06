MS v hokeji znamenalo pro O2 rekordní datové přenosy

Fotografie: pixabay.com

Špičky dosáhl datový přenos O2 ve třetí třetině sobotního zápasu českého národního týmu o bronzovou medaili, kdy diváci sledovali zápas jak v rámci internetového vysílání České televize, které O2 již tradičně zajišťovalo, tak i prostřednictvím samotné O2 TV. „Nárůst je dán zejména vysíláním O2 TV v HD kvalitě. Diváci si mohli hokej v nejvyšší kvalitě vychutnat na všech typech zařízeních – jak mobilních telefonech, tak i v rámci pevné sítě. Už při loňském hokejovém šampionátu prolomilo O2 hranici 1 Tbit/s maximálním přenosem 1,2 Tbit/s během čtvrtfinále. Letos došlo k dalšímu, více než 20% nárustu. Provoz dosáhl těsně k 1,5 Tbit/s,“ vysvětluje Tomáš Křešťák, ředitel pro fixní produkty a inovace v O2 a doplňuje, že provoz přes 1 Tbit/s je dnes již běžný u řady sportovních událostí.

Graf A – provoz 29. května, zápas ČR–USA, následně Finsko–Kanada

Sledovanost a datový provoz odrážel i to, jak se hokejistům dařilo. „Pravidelně sledujeme změny v chování uživatelů, na grafech jsou dobře vidět jednotlivé třetiny i reklamní přestávky. Ukázkou věrnosti diváku byl například prohraný zápas s Rakouskem. Zde byl jasně vidět odliv diváků během 3. třetiny, kdy provoz najednou klesnul o 200 Gbit/s, ale jejich následný návrat a špičku na konci při samostatných nájezdech,“ říká Tomáš Křešťák.

Graf B – detail provozu Česko–USA

Z provozu se dá také vyčíst, že diváci velmi často využívali i další oblíbené funkce, například se opakovaně vraceli k zajímavým momentům – některé góly sledovali i několikrát po sobě.

Posílení provozu zajistil generační update páteřní sítě

O2 před letošním Mistrovstvím světa v hokeji dokončilo generační update páteřní sítě. Všechny linky jsou aktuálně napojeny minimálně 100 Gbit/s porty. O2 jako první v Česku používá také IP porty o kapacitě 400 Gbit/s a například do NIXu je spojuje do 800 Gbit/s linek. To umožňuje pokrýt dostatečnou kapacitou všechny špičky provozu a dává to i prostor pro další nárůst.

Graf C – provoz v síti 25. až 29. května

Po útocích v minulých letech byla výrazně posílena i bezpečnostní ochrana. Výsledkem byl během celého šampionátu bezvýpadkový provoz. „V dnešní době je bezpečnost sítí na prvním místě a podcenit investice do nástrojů, ale i znalosti specialistů se nevyplácí. Také proto je zabezpečení součástí téměř všech služeb O2,“ dodává Tomáš Křešťák.