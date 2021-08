Motorola Moto G60s nabídne 50W nabíjení a 120Hz displej

Fotografie: Motorola

Motorola představila nový model Moto G60s, který cílí zejména na mladé s aktivním životním stylem, čemuž odpovídá i skladba funkcí. Hlavní výhodou se má totiž stát baterie s nadprůměrnou kapacitou 5 000 mAh. Pro zrychlení nabíjení je zde funkce TurboPower, který doplní energii na dalších 12 hodin během 12 minut na nabíječce.

Jako další přednost zmiňuje výrobce displej. Nabídne obvyklé rozlišení Full HD+, ale hlavně obnovovací frekvenci 120 Hz. Na své si přijdou tak zejména ti, kteří si rádi vychutnají plynulost, například při hraní her. O typicky herní mobil však nejde, protože jeho čipset spadá spíše do střední třídy. Jedná se o MediaTek Helio G95 v kombinaci se 6 GB RAM. Vnitřní paměť čítá 128 GB a lze ji dále rozšířit paměťovými kartami microSD až do kapacity 1 TB.

A prostor se bude hodit, protože zde najdete hned čtyři fotoaparáty. Hlavní snímač s rozlišením 64 megapixelů pořizuje rychle snímky s ostrými detaily. Je podpořený technologií Quad Pixel, která propouští 4× více světla a rozjasňuje tmavé scény. Lze tak přepnout na režim Noční vidění. Ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 118° zachytí to, co vidí vaše oči, a do záběru se tak vejde 4× více obsahu. Objektiv Macro Vision vás přiblíží k objektu mnohem blíže než běžný objektiv, takže uvidíte i ty nejmenší detaily. V neposlední řadě tím díky snímači hloubky proměníte každodenní fotografie v profesionálně vypadající portréty.

Moto G60s poběží na Androidu 11 a bude se nabízet v netradičních barevných odstínech, jako je inkoustová modrá a studená mentolová. Motorola mobil v ČR začne prodávat v druhé polovině září za startovací cenu 6 499 korun.