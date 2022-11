Motorola Moto G72 – čistý Android se skvělou výbavou za zajímavou cenu

Fotografie: Motorola

Přípravy na Vánoce už jsou v plném proudu, a jako každý rok, i tentokrát bude jedním z nejčastěji darovaných zařízení mobilní telefon. Motorola přichází s modelem Moto G72, který ve své cenové kategorii nabízí nádherný displej, skvělý 108Mpx fotoaparát a čistý Android bez otravných nadstaveb.

V první řadě displej

Motorola Moto G72 je ve slabší variantě s 6 GB RAM k dostání za 6 899 Kč, silnější s 8 GB RAM pak za 7 390 Kč. U telefonů s podobnou cenovkou už nenacházíme vyloženě špatné displeje, v případě G72 jde ale naopak o prvotřídní záležitost, kterou se snadno vyrovná řadě násobně dražších zařízení. Jde totiž o 6,6“ AMOLED displej s podporou HDR10+, obnovovací frekvencí o 120 Hz a Full HD+ rozlišením. Motorola Moto G72 tak skutečně míří na nejvyšší kvalitu audiovizuálního zážitku, kterou podtrhuje i dvojitými stereo reproduktory s podporou technologie Dolby Atmos. Sledování videí či hraní her se tak stává plnohodnotným zážitkem.

Výborný výkon a prémiové technologie

Přestože má v sobě Motorola Moto G72 čistý Android 12 bez zbytečného balastu, i tak je pro pohodlné používání potřeba pořádný výkon. O ten se v tomto případě stará 8jádrový procesor MediaTek Helio G99. Ten zajišťuje krásně plynulý a svižný chod telefonu – rychlé načítání, žádné sekání, výkon na nejnáročnější herní pecky. To vše je doplněno 6/8 GB RAM a 128 GB úložného prostoru.

Uvnitř telefonu najdeme i obrovskou baterii o kapacitě 5.000 mAh, což znamená plnohodnotné fungování i několik dnů v kuse bez nutnosti sáhnout po nabíječce. Jakmile však na ni dojde, můžete využít podpory 30W TurboPower nabíjení, díky němuž máte baterku na plné kapacitě raz dva. Motorola Moto G72 splňuje odolnost dle certifikace IP52, nechybí ani podpora nejnovějších standardů připojení a bezdrátové komunikace – Wi-Fi, Bluetooth v5.0, NFC, LTE. Telefon se může pochlubit i 3,5mm sluchátkovým jackem, jenž se v posledních letech stává ohroženým druhém. Pokud tedy dáváte přednost kvalitním drátovým sluchátkům, i tady vám to Moto G72 umožní. Pod displejem se ukrývá zabudovaná čtečka otisků prstů, využívat ale můžete i funkce rozpoznání obličeje.

Trio úžasných fotoaparátů

Na zadní straně telefonu jsou pak k vidění tři čočky fotoaparátů, z nichž má ten hlavní rozlišení 108 Mpx. Senzor kombinuje devět pixelů do jednoho velkého ultra pixelu, čímž 9x znásobuje citlivost na světlo a zajišťuje tak úžasně ostré a jasné snímky i v extrémních světelnostních podmínkách. Druhým fotoaparátem je ultra širokoúhlý objektiv se záběrem 118°, díky čemuž už se vám nikdy nestane, že by se vám do záběru nedostala celá skupina přátel nebo krásná památka. Trojici uzavírá makro fotoaparát pro profesionálně vypadající makro snímky pro zaznamenání těch nejdrobnějších detailů.

Dostupné skladem na CZC.cz

Obě varianty modelu Motorola Moto G72 pro vás máme na CZC.cz připravené skladem, ke každému z nich navíc dostanete roční plán Antivir Bitdefender Mobile Security for Android zdarma. Záleží tedy už jen na tom, zda vám bude stačit 6 GB RAM, nebo dáte přednost 8 GB RAM. U druhé varianty navíc můžete vybírat mezi barvami Meteorie Grey a Polar Blue.