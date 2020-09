Mobile Internet Forum ukáže příležitosti doby dotykové

Fotografie: Mobile Internet Forum

Zajímá vás trh mobilních telekomunikací a témata jako chystaná aukce 5G sítí, příchod čtvrtého mobilního operátora, sledovací kapitalismus, vývoj mobilního internetu? Nezmeškejte Mobile Internet Forum.

Jaký je očekávaný vývoj na trhu mobilních telekomunikací? Máme už opravdu očekávat sítě páté generace? Jak to bude s neomezenými daty? Opravdu žijeme v době sledovacího kapitalismu? Jak může byznysu pomoct rozšířená realita? Jaké aplikace se v poslední době povedly a jaké byly úspěšné z hlediska marketingu a obchodu? Lze sbírat data z aplikací a her a marketingově je používat, abychom se nepohybovali v šedé právní zóně? A jak tato data z mobilních aplikací efektivně analyzovat? Nejen na to odpoví 9. září další ročník konference Mobile Internet Forum ze světa mobilního internetu.

Co konkrétně vás čeká?

Sledovací kapitalismus

Patrick Zandl je krom jiného zakladatel serveru Mobil.cz a spoluzakladatel internetové televize Stream.cz. Ukáže vám, jak je možné s pomocí dat získaných z mobilů a počítačů cíleně působit na jedince a modelovat jeho tužby a přání.

Vývoj mobilního internetu v datech

Jaká jsou aktuální data mobilní návštěvnosti, kolik peněz se točí v mobilní inzerci a kteří hráči vládnou trhu? Jakým hrozbám bude mobilní internet čelit v dohledné době a jaké příležitostí bude moci využít? To se dozvíte přímo od zdroje, od nové ředitelky SPIR Jany Břeské.

Vývoj na trhu mobilních telekomunikací

Ondřej Malý je nezávislý konzultant, který působil jako náměstek ministra průmyslu a obchodu nebo koordinátor digitální agendy na Úřadu vlády ČR. Mluvit bude o mobilním trhu, neomezených datech i aukci kmitočtů, která uvolní operátorům spektrum vhodné pro rozvoj sítí páté generace. Kvůli nedávné pandemii došlo ke zpoždění všech plánovaných kroků. Co nás tedy čeká dál?

Rozšířená realita nemusí být jen zábavná hračka

Jak rozšířenou realitu zapojit do reálného světa tam, kde je to opravdu potřeba? Vítek Škop z VIVIDBOOKS se bude zamýšlet nad tím, jak může rozšířená realita pomoci vytvořit něco užitečného a nabídnout řešení už existujících problémů.

Uvidíte příběhy konkrétních mobilní aplikací a her, vytvořených pro značky Kofola, Kozel, Fanta a Letiště Praha a dozvíte se, jaký měly přínos pro marketing a obchod. Trendy v analytice mobilních aplikací rozebere Vladimír Bart a o tom, jak data z aplikací a her legálně sbírat a využívat je v dalších marketingu, bude mluvit advokátka Petra Dolejšová.

Celý program a kompletní sestavu řečníků naleznete na webových stránkách konference Mobile Internet Forum, kde se můžete i pohodlně zaregistrovat. Zavítejte s námi 9. září do Konferenčního centra City na Praze 4, Na Strži 1702/65 a setkejte se s největšími odborníky v oboru. Organizátory akce jsou TUESDAY Business Network a Lupa.cz.