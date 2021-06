Nejnovější informace ze světa mobilního internetu přinese Mobile Internet Forum

Fotografie: Mobile Internet Forum

Konference Mobile Internet Forum opět představí novinky a trendy v oblasti mobilních operátorů a mobilních aplikací, datovou analytiku i praktické právo pro práci s daty.

Jaká jsou aktuální data mobilní návštěvnosti a kolik peněz se točí v mobilní inzerci? Co přináší další rozvoj 5G sítí a neomezených dat? Jak efektivně analyzovat mobilní data? Jak to vypadá s právní praxí při zpracování dat v roce 2021? Jak zadávat a následně vyvíjet mobilní aplikace? Jakými mobilními aplikacemi bychom se mohli inspirovat? Na to a řadu dalších otázek odpoví zářijová konference Mobile Internet Forum. Sejdeme se na ni 23. září v Jalta Boutique Hotel v Praze. Do 30. června můžete využít zvýhodněné vstupné za včasný nákup.

Těšit se můžete na tyto přednášky:

Na příkladech z praxe si ukážeme, jak zadávat mobilní aplikace , ať už interně nebo externě, a představíme aktuální trendy v jejich vývoji , kdy vyvíjet nativně nebo jaké nástroje používat.

Udržely si mobily svoji pozici získanou s příchodem Covidu? Dozvíte se aktuální data o mobilní návštěvnosti a objemu mobilní inzerce pohledem NetMonitoru.

Při nakládání se získanými daty byste neměli porušovat zákon. Představíme právní změny roku 2021 pro práci s daty, jak to vypadá s novou evropskou úpravou digitálních dat (ePrivacy), praxí ohledně cookies a legislativou okolo telemarketingu.

Představíme vývoj trhu mobilních operátorů a telekomunikačních služeb, a ukážeme, jak si na trhu vedou malí a střední operátoři, a zaměří se na svět mobilního internetu a 5G sítí.

Zaměříme se na vizualizaci dat a jejich marketingové reportování.

Představíme možnosti InAPP analytiky a kdy se vyplatí ji začít řešit, ukážeme základní fungování nástrojů jako Firebase, Google Analytics 4 či Smartlook, které výrazně usnadňují práci s daty.

Na trh vstupují moderní digitální platformy s audiem na vyžádání, jak velkou jsou konkurencí pro lineární radiové vysílání? Zamyslíme se nad tím, jaký vliv má boom podcastů a audio mobilních aplikací na konzumaci obsahu.

Uslyšíte, jak mohou data z mobilních aplikací pomáhat zlepšovat nejen veřejné služby nebo dokonce vylepšovat infrastruktur a proměnu města pomocí platformy Bolt.

Mnoho měst pochopilo, že informace ze samosprávy musí přijít za lidmi, nikoliv naopak. To, jak funguje komunikace pomocí aplikace Mobilní rozhlas, a následné vyhodnocování kampaní a využití kontaktů bude zajisté inspirací i pro komerční využití.

Zprostředkujeme zkušenosti z vývoje mobilní aplikace Digital Green Passport, jejíž náročnost spočívá v nutnosti rychlé realizace i ve vazbách na další infrastrukturu státní správy jako jsou ÚZIS, Chytrá karanténa či eGovernment.

, jejíž náročnost spočívá v nutnosti rychlé realizace i ve vazbách na další infrastrukturu státní správy jako jsou ÚZIS, Chytrá karanténa či eGovernment. Přiblížíme zahraniční expanzi úspěšného projektu Aplikace Záchranka.

Program a řečníky konference Mobile Internet Forum naleznete na stránkách TUESDAY.cz , kde se můžete pohodlně zaregistrovat i mobilem, do 30. června ještě výhodněji, a pak za námi zavítat 23. září do Jalta Boutique Hotelu v Praze.

Nikdy jste na Mobile Internet Foru nebyli? Tak se podívejte, jak konference vypadala loni.

Organizátory akce jsou TUESDAY Business Network a Lupa.cz, produkci zajišťuje Internet Info. Mediálním partnerem akce je mobilenet.cz