Microsoft slibuje, že s dalšími aktualizacemi přijde úplně nový Skype

Fotografie: Microsoft

Pandemie a s ní spojený masový přesun lidí do domácích kanceláří znamenal explozi služeb pro pořádání videohovorů a videokonferencí. Obvykle to znamenalo nové služby, které přišly s jednoduchým rozhraním a ovládáním nebo dokázaly vyplnit nějakou mezeru na trhu. Skype v tomto ohledu zůstal trochu pozadu. I když je pro spoustu lidí termín „skajpovat“ synonymem pro videohovor, služba je v poslední době poněkud zatlačena do pozadí a má konkurenci i v samotné stáji Microsoftu v podobě MS Teams. To ale neznamená, že Skype po dvou dekádách existence pomalu čeká na svůj konec. Naopak, na jeho blogu byla ohlášena nová vylepšení, která budou tak masivní, že ze Skypu bude prakticky nový komunikátor, avšak důvěrně známý.

První změna se bude týkat rozložení videí při volání ve více lidech. Microsoft nově pojmenoval plochu pro videohovory jako „stage“ neboli pódium a nabídne vám široké možnosti, jak si ji jediným stiskem položky v menu přeuspořádat tak, aby vyhovovala aktuálním potřebám. Váš aktuální obraz má být výraznější a ve výsledku byste se měli cítit, jakože jste všichni pohromadě – zvlášť, když se přepnete do režimu celé obrazovky. Pokud máte rádi nejrůznější pozadí, pak jich tu najdete celou řadu, a to včetně animovaných. V tzv. Together mode pak pozadí hraje hlavní roli – lze do něj umístit i několik postav volajících najednou.

Skype myslí i na ty, kteří na této síti nemají účet. Funkce Meet Now funguje podobně jako Zoom. Stačí vygenerovat krátký link a ke komunikaci se pak může připojit kdokoli, stačí mu jen browser. Velkého vylepšení doznají rovněž chaty. Zde dostanete široké možnosti přizpůsobení, co se barev týče a samozřejmě nesmí chybět ani záplava smajlíků, včetně těch animovaných. Poněkud praktičtější se jeví integrace Skype Universal Translator, který má v reálném čase zvládnout překlad nejenom textové, ale dokonce i mluvené komunikace, podobě jako ve Star Treku, tvrdí Microsoft.

A samozřejmě došlo i na obligátní navýšení výkonu. U desktopu to má být až 30 %, těžko si ale představit, co konkrétně bude znamenat slibovaných 2 000 % u aplikace pro Android. Další neznámou zůstává, kdy se slibovaných vylepšení dočkáme. Zpráva totiž nezmiňuje žádný konkrétní termín, kdy by k němu mělo dojít. Ve vyjádření stojí, že se jedná o „plány do budoucna“, a tak je pravděpodobnější, že k vylepšení dojde během několika fází.