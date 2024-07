Máte tuto powerbanku IKEA? Obchod je stahuje kvůli riziku požáru

IKEA žádá zákazníky, kteří vlastní powerbanku Varmfront 10 400 mAh (číslo modelu E2038) šarže (RRTT) 2313, 2316, 2318 nebo 2319, případně powerbanku Varmfront 5 200 mAh (číslo modelu E2037) šarže (RRTT) 2318, 2319 nebo 2322, aby je okamžitě přestali používat a obrátili se na obchod kvůli výměně výrobku či vrácení peněz v plné výši. Powerbanky lze vrátit v kterémkoli obchodním domě IKEA, doklad o nákupu (účtenku) přitom obchod nepožaduje.

PRODUCT RECALL: VARMFRONT power bank 5200 mAh, blue (article number 70555647) and VARMFRONT power bank 10400 mAh, dark blue (article number 10555645) due to a safety concern. Please stop using & return it to any store for a refund. Receipt not required https://t.co/Zt1ld1xqJP pic.twitter.com/gg9eQUdn3Q